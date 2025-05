"Tus dólares, tu decisión" es la frase que usó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante el anuncio de las medidas para que la gente gaste sus "dólares colchón".

En referencia a esa sentencia, Melconian sostuvo que "el canuto es canuto. Yo tengo un canuto y si vos me decís que hoy puedo comprar una moto, mi canuto sigue siendo mi canuto".

Para Melconian, los anuncios se enmarcan en un contexto de políticas económicas caracterizadas por la “experimentación”, sin un impacto transformador de forma inmediata en la dinámica financiera de los ciudadanos.

El Gobierno oficializó las medidas para usar los "dólares colchón": qué dice el decreto

Consideró que permitir oficialmente el uso de estos fondos no altera significativamente las decisiones de los ahorristas, ya que “las restricciones prácticas o la falta de incentivos concretos limitan el impacto de la medida”. "Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra", resaltó.

Igualmente, admitió: "no le hago asco al proceso de prueba y error, porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso".

Plan para captar los "dólares en el colchón"

El “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” que anunció el gobierno tiene como objetivo que se puedan utilizar ahorros, incluso no declarados sin tener que demostrar su origen.

Para ello, se dispuso la eliminación de registros de información, así como la elevación de los montos mínimos que controlará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre gastos y transacciones financieras.



También se elevaron los montos para informar a ARCA sobre movimientos bancarios y de billeteras virtuales, por lo que las entidades deberán informar:

Las transferencias recién a partir de los $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.

Los plazos fijos, cuando superen $100 millones para personas físicas y las jurídicas hasta $30 millones sin verificación del ente.

Extracciones en efectivo si es mayor a $10 millones tanto para individuos como para empresas.

Las transferencias entre billeteras virtuales, recién cuando supere los $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas, sin verificación del ente.

Las tenencias en sociedades de bolsa solo se informan desde los $100 millones en el caso de individuos.

Los reportes por compras del consumidor final ahora se activan solo cuando superan los $10 millones, tanto en efectivo como por otros medios de pago.

Se anunció también un nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que se centra únicamente en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial.

Desde junio, los contribuyentes podrán adherirse y al cierre del ejercicio fiscal el sistema de ARCA propondrá un monto de pago que podrá aceptarse o rectificarse.

LM CPx