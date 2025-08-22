PREGONANDO PREGONANDO

Caso Spagnuolo: así allanaban al dueño del laboratorio señalado por presuntas coimas

El juez Sebastián Casanello, junto con el fiscal Picardi, impulsaron 15 operativos simultáneos en la causa que investiga las grabaciones en las que el exfuncionario Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad habla de presuntos pedidos de coimas a prestadores de servicios.

La denuncia que el abogado Gregorio Dalbon realizó ante la Justicia salpican al funcionario del Gobierno, Eduardo “Lule” Menem y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El operativo se centró en la sede de ANDIS, en la droguería Suizo-Argentina, en el domicilio del titular de la empresa, Emmanuel Kovalivker, y la casa del exfuncionario Diego Spagnuolo. Vecinos de Nordelta, filmaron el momento en que las fuerzas de seguridad ingresaron a la residencia del empresario de la droguería.

Los operativos, que comenzaron durante la madrugada y continúan durante la mañana, fueron realizados por personal del Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, dolares en billetes, documentación e información relevante para la causa. 

 
“¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Me quiso meter una mina en una dirección nacional; lo frisé. Me quiso meter de Recursos Humanos; lo frisé. No le dejé meterme nada, acá solamente me lo metió el más importante de todos... Fortuna... para chorear", es la voz grabada de Spagnuolo, que figura en un audio difundido por distintos medios. 

El escándalo revela una presunta operatoria donde se solicitaban coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la ANDIS. Las grabaciones filtradas involucran de lleno a la hermana del presidente, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem, además del legislador Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. 

 
Junto con el caso de la criptomoneda LIBRA  y la venta de espacios en listas electorales, este nuevo escándalo de corrupción libertaria vuelve a terminar en Karina Milei. La presidenta de La Libertad Avanza protagoniza varios episodios anteriores en los que se habla de plata negra y recaudación ilegal.

gonzalo osvaldo rodrigo mortola

Condena para el primer funcionario macrista

pregonando
Policiales22/08/2025

El exinterventor en la Administración General de Puertos (AGP) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se convirtió en el primer funcionario condenado judicialmente que formó parte de la administración PRO, de óptima relación con los tribunales de Comodoro Py. Gonzalo Osvaldo Rodrigo Mórtola, de él se trata, fue sentenciado a seis meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en una causa sobre un fraude al Estado por más de un millón de dólares perpetrado en 2016.

