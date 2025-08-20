Movilización en repudio a la presencia de un negacionista en la Legislatura porteña

D’Angelo fue invitado como expositor a una actividad organizada por la legisladora libertaria Rebeca Fleitas.



El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) lanzó una convocatoria para manifestarse en Perú 160, sede del Poder Legislativo porteño. La manifestación comenzará a las 17, hora en la que está prevista una mesa sobre las “víctimas del terrorismo” que tendrá a D’Angelo como uno de los principales expositores.

D’Angelo es un militar retirado que se presenta como periodista y escritor. Fue parte de los alzamientos carapintadas de fines de los años ‘80, que terminaron poniendo fin a su carrera en el Ejército. No abandonó la batalla y la siguió librando desde los medios de la familia militar. Creó la revista B1-Vitamina para la memoria de la guerra en los ‘70, que editaba junto con el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, marido de Cecilia Pando.

D’Angelo publicó libros como Mentirás tus muertos y La estafa de los desaparecidos: Mentiras y millones. En marzo de 2023, intentó presentar este último título en la Biblioteca del Congreso. La entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se opuso y la actividad quedó cancelada. Lo mismo pasó al mes siguiente en la Feria del Libro.



Ahora, Fleitas lo convocó para exponer en la Legislatura porteña, lo que generó el repudio de distintos legisladores. Se presentaron proyectos rechazando la presencia de D’Angelo por parte de Victoria Montenegro (UxP), Andrea D’Atri (FIT-U), Delfina Velázquez (UxP), Francisco Loupias (UCR-Evolución), Gustavo Mola (UCR-Evolución), Mercedes Trimarchi (FIT-U) y Andrés La Blunda (UxP), entre otros.

Fleitas, que se presenta como la primera diputada libertaria de la historia, impulsa una agenda negacionista en la Legislatura. Entre sus principales proyectos está el de retirar el nombre del periodista Rodolfo Walsh de la estación de subte de la Línea E.

En 2023, la Legislatura ya había sido sede de una controversia cuando apareció Victoria Villarruel, entonces candidata a vicepresidenta, para protagonizar un acto sobre las “víctimas del terrorismo”. En realidad, la actividad terminó siendo una plataforma para que Villarruel atacara a los organismos de derechos humanos y funcionó como puerta de entrada de los defensores de represores a la Legislatura.