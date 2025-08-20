Movilización en repudio a la presencia de un negacionista en la Legislatura porteña

En Corrientes ADRIANA ZABALA OBTUVO LA PIEZA MAYOR
La Barra Pesquera Dolce Vita de Corrientes obtuvo la Pieza Mayor y se consolida como referente femenino en la pesca deportiva sudamericana.
Organismos de derechos humanos y organizaciones de izquierda se movilizarán este jueves por la tarde a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para protestar por la presencia de José D’Angelo, excarapintada, que dice que los desaparecidos son un “mito” y que sus familiares montaron una estafa.Argentina20/08/2025pregonando
D’Angelo fue invitado como expositor a una actividad organizada por la legisladora libertaria Rebeca Fleitas.
El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) lanzó una convocatoria para manifestarse en Perú 160, sede del Poder Legislativo porteño. La manifestación comenzará a las 17, hora en la que está prevista una mesa sobre las “víctimas del terrorismo” que tendrá a D’Angelo como uno de los principales expositores.
D’Angelo es un militar retirado que se presenta como periodista y escritor. Fue parte de los alzamientos carapintadas de fines de los años ‘80, que terminaron poniendo fin a su carrera en el Ejército. No abandonó la batalla y la siguió librando desde los medios de la familia militar. Creó la revista B1-Vitamina para la memoria de la guerra en los ‘70, que editaba junto con el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, marido de Cecilia Pando.
D’Angelo publicó libros como Mentirás tus muertos y La estafa de los desaparecidos: Mentiras y millones. En marzo de 2023, intentó presentar este último título en la Biblioteca del Congreso. La entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se opuso y la actividad quedó cancelada. Lo mismo pasó al mes siguiente en la Feria del Libro.
Ahora, Fleitas lo convocó para exponer en la Legislatura porteña, lo que generó el repudio de distintos legisladores. Se presentaron proyectos rechazando la presencia de D’Angelo por parte de Victoria Montenegro (UxP), Andrea D’Atri (FIT-U), Delfina Velázquez (UxP), Francisco Loupias (UCR-Evolución), Gustavo Mola (UCR-Evolución), Mercedes Trimarchi (FIT-U) y Andrés La Blunda (UxP), entre otros.
Fleitas, que se presenta como la primera diputada libertaria de la historia, impulsa una agenda negacionista en la Legislatura. Entre sus principales proyectos está el de retirar el nombre del periodista Rodolfo Walsh de la estación de subte de la Línea E.
En 2023, la Legislatura ya había sido sede de una controversia cuando apareció Victoria Villarruel, entonces candidata a vicepresidenta, para protagonizar un acto sobre las “víctimas del terrorismo”. En realidad, la actividad terminó siendo una plataforma para que Villarruel atacara a los organismos de derechos humanos y funcionó como puerta de entrada de los defensores de represores a la Legislatura.
Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes la movilización de cuatro millones de efectivos pertenecientes a la Milicia Nacional —el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— en el territorio, además de la activación de “todos los mecanismos necesarios” para garantizar la soberanía del país.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó que enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio provincial.
La conformación de las listas de candidatos para cualquier elección es tarea compleja y, a pesar de la amplitud (generosidad) que se pueda tener, siempre queda algún sector sin representación.
Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.
Las grandes empresas de alimentos están entregando listas con subas de precios, por los aumentos del dólar, las tarifas y los combustibles; lo que llevaría -a partir de agosto- que el piso de la inflación sea del 2%.
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.
Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.
“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo.