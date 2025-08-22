Este domingo EL MTB SOLO CON EL LOCAL

Colonia Ayuí se prepara para celebrar el Día del Niño
Este sábado 23 de agosto, la Municipalidad de Colonia Ayuí realizará una gran fiesta para celebrar junto a todos los vecinos el Día del Niño. Habrá juegos, payasos y sorteo de bicicletas.
PREGONANDO PREGONANDO
Los Amigos del MTB tenían este domingo la responsabilidad de organizar una nueva fecha del Fronterón, que reúne a bikers de Uruguay, Argentina y Brasil, pero la misma ha sido suspendida disputándose solamente la tercera fecha del campeonato local en la localidad de Puerto Yeruá.deportes22/08/2025 Edgardo Perafan
La prueba se iniciará a las 14 horas de mañana domingo 24 de agosto sobre un circuito de 12,5 kilómetros que cuenta con varias subidas y bajadas por caminos rurales de la mencionada localidad. Para la ocasión, las categorías Elite, Máster A, B y C emplearán cuatro vueltas al trazado, en tanto que Juveniles, Máster D y Promocionales lo harán en tres oportunidades. Todas las categorías de Damas, Principiantes y Máster E darán dos vueltas y los Menores solamente una.
Recordemos que en cuanto al Fronterón la organización local aclaró que no estaban dadas las condiciones previstas, dado que las autoridades de ese torneo internacional manifestaron presentar 150 bikers y en el comienzo de esta semana no se llegaba ni al 30 por ciento de ello, lo que obligó a desistir a Amigos del MTB. La razón esgrimida era que había que bancar almuerzo y otras cosas más, pero con ese número visiblemente inferior de participantes era imposible afrontarlo desde lo económico, dado que obviamente la inscripción engrosaba el activo para poder hacer frente a ese compromiso. Las relaciones no se resintieron, pues se entiende que Amigos del MTB obró con responsabilidad al conocer la cantidad de inscriptos.
Igualmente, claro, se espera una linda fiesta hoy porque siempre el torneo tiene visitas de toda la provincia y de la República Oriental del Uruguay.
Este sábado 23 de agosto, la Municipalidad de Colonia Ayuí realizará una gran fiesta para celebrar junto a todos los vecinos el Día del Niño. Habrá juegos, payasos y sorteo de bicicletas.
Los Amigos del MTB tenían este domingo la responsabilidad de organizar una nueva fecha del Fronterón, que reúne a bikers de Uruguay, Argentina y Brasil, pero la misma ha sido suspendida disputándose solamente la tercera fecha del campeonato local en la localidad de Puerto Yeruá.
Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.
Estudiantes y Ferrocarril son punteros e invictos en la Zona 3 de la Liga de Mayores de Básquetbol, tras disputarse el fin de semana la tercera fecha.
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto se disputará en Concordia el Nacional de Handball Fase 1 para Cadetes, organizado por la Federación Entrerriana de este deporte. El mismo se jugará en Masculino y Femenino.
Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.
En medio de la crisis institucional, el Ciclón recibió un golpe letal por una deuda millonaria.
En la Primera División B, Torneo Ramón Isla, la Liga Concordiense de Fútbol decidió jugar sólo los partidos pendientes de la fecha 17 que no pudieron disputarse por el mal clima en su momento, habiéndose jugado sólo tres partidos de esa jornada.
San Lorenzo de Villa Adela se transformó en el único puntero del Torneo Clausura de la Liga Concordiense de Fútbol, al jugarse este fin de semana la cuarta fecha.
La Asociación Concordiense Amigos del MTB y su Comisión Directiva, informa a todos sus competidores que el domingo 24 de agosto, y tal como se lo viene anunciando desde hace varias semanas,
El próximo 21 de agosto a las 17, el abogado especialista en Derecho Penal, director de Crimint y becario de la Fundación Alexander von Humboldt; el Servicio Alemán de Intercambio Académico; la Sociedad Max Planck; y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, Juan Pablo Montiel, dictará un webinar sobre los aspectos prácticos de la persecución penal de personas jurídicas.
El Circulo Entrerriano de Trabajadores e Prensa informa a sus asociados que esta incorporando nuevos productos y que se mantienen vigentes todos los servicios anteriores,
La Tercera Guerra Mundial se convierte en un tema cada vez más relevante ante el aumento de conflictos geopolíticos. En este contexto, la Inteligencia Artificial predice qué ciudades serían las primeras en caer si estalla una guerra global.
En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el bloque oficialista impuso su mayoría automática para enviar a comisión la minuta presentada por los Concejales Justicialistas, cuyo objetivo era expresar el rechazo a las declaraciones del candidato a senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, favorables a la privatización de la represa de Salto Grande y de la distribuidora provincial ENERSA.
Al respecto, tienen derecho al subsidio los trabajadores del sector privado, amparados por la ley de Contrato de Trabajo, que estaban en relación de dependencia, despedidos sin justa causa, o por finalización de contrato, o por causas ajenas al trabajador.