Este domingo EL MTB SOLO CON EL LOCAL

La prueba se iniciará a las 14 horas de mañana domingo 24 de agosto sobre un circuito de 12,5 kilómetros que cuenta con varias subidas y bajadas por caminos rurales de la mencionada localidad. Para la ocasión, las categorías Elite, Máster A, B y C emplearán cuatro vueltas al trazado, en tanto que Juveniles, Máster D y Promocionales lo harán en tres oportunidades. Todas las categorías de Damas, Principiantes y Máster E darán dos vueltas y los Menores solamente una.

Recordemos que en cuanto al Fronterón la organización local aclaró que no estaban dadas las condiciones previstas, dado que las autoridades de ese torneo internacional manifestaron presentar 150 bikers y en el comienzo de esta semana no se llegaba ni al 30 por ciento de ello, lo que obligó a desistir a Amigos del MTB. La razón esgrimida era que había que bancar almuerzo y otras cosas más, pero con ese número visiblemente inferior de participantes era imposible afrontarlo desde lo económico, dado que obviamente la inscripción engrosaba el activo para poder hacer frente a ese compromiso. Las relaciones no se resintieron, pues se entiende que Amigos del MTB obró con responsabilidad al conocer la cantidad de inscriptos.

Igualmente, claro, se espera una linda fiesta hoy porque siempre el torneo tiene visitas de toda la provincia y de la República Oriental del Uruguay.