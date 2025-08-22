PREGONANDO PREGONANDO

Cuántos años de prisión le piden a Andrea del Boca por presunto fraude millonario con Mamá Corazón

La Justicia tiene en la mira a Andrea del Boca desde 2018, y ahora una fiscal federal pidió la pena de prisión de tres años, en la causa que involucra también a Julio De Vido por defraudación al Estado por el financiamiento de Mamá Corazón.

El planteo se dio en juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), cuando Fabiana León la consideró partícipe necesaria de la estafa a la administración pública. Según la denuncia, habría recibido 36 millones de pesos del gobierno kirchnerismo en concepto de financiamiento de la ficción que nunca vio la luz en Argentina. La actriz debió declarar en marzo de 2025, pero no se presentó.


También solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, ya que fue quien giró los fondos.

Por otro lado, la fiscal les exigió a los jueces la prohibición de salida del país de la actriz, De Vido y el resto de los imputados. Además, la restitución de manera solidaria del monto de la defraudación a las arcas públicas. Sin la actualización correspondiente, es de 3.1 millones de dólares.

El firme comunicado de Andrea del Boca tras conocer la fecha del juicio por defraudación al Estado

En septiembre de 2024, a través de su cuenta de Instagram, la actriz Andrea del Boca había difundido un contundente comunicado tras confirmarse la fecha del juicio por defraudación al Estado, del que finalmente no fue parte. El mismo, se llevó adelante en marzo de 2025.

“Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló”, señaló.


Andrea destacó que había estado esperando con ansias esta noticia. “Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa trasparencia. Será justicia”, remarcó.

La actriz, además está acusada con varios exfuncionarios del kirchnerismo. Según la investigación que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), el dinero destinado a la realización de la ficción no habría sido utilizado de manera correcta y su destino final sigue siendo investigado, lo que constituye la base del caso de defraudación al Estado que ahora será evaluado en el tribunal.

El exinterventor en la Administración General de Puertos (AGP) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri se convirtió en el primer funcionario condenado judicialmente que formó parte de la administración PRO, de óptima relación con los tribunales de Comodoro Py. Gonzalo Osvaldo Rodrigo Mórtola, de él se trata, fue sentenciado a seis meses de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en una causa sobre un fraude al Estado por más de un millón de dólares perpetrado en 2016.

El Superior Tribunal de Justicia dispuso declarar de “interés judicial” el “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos” . Ante el pedido del Colegio de la Abogacía resolvió declarar inhábil judicial para el fuero del Trabajo, los días 23 y 24 de octubre de 2025, con el objetivo de facilitar la concurrencia de quienes participen del encuentro.

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, el bloque oficialista impuso su mayoría automática para enviar a comisión la minuta presentada por los Concejales Justicialistas, cuyo objetivo era expresar el rechazo a las declaraciones del candidato a senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, favorables a la privatización de la represa de Salto Grande y de la distribuidora provincial ENERSA.

