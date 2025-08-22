Cuántos años de prisión le piden a Andrea del Boca por presunto fraude millonario con Mamá Corazón

El planteo se dio en juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), cuando Fabiana León la consideró partícipe necesaria de la estafa a la administración pública. Según la denuncia, habría recibido 36 millones de pesos del gobierno kirchnerismo en concepto de financiamiento de la ficción que nunca vio la luz en Argentina. La actriz debió declarar en marzo de 2025, pero no se presentó.



También solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, ya que fue quien giró los fondos.

Por otro lado, la fiscal les exigió a los jueces la prohibición de salida del país de la actriz, De Vido y el resto de los imputados. Además, la restitución de manera solidaria del monto de la defraudación a las arcas públicas. Sin la actualización correspondiente, es de 3.1 millones de dólares.

Andrea del Boca



El firme comunicado de Andrea del Boca tras conocer la fecha del juicio por defraudación al Estado

En septiembre de 2024, a través de su cuenta de Instagram, la actriz Andrea del Boca había difundido un contundente comunicado tras confirmarse la fecha del juicio por defraudación al Estado, del que finalmente no fue parte. El mismo, se llevó adelante en marzo de 2025.

“Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló”, señaló.



Andrea destacó que había estado esperando con ansias esta noticia. “Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa trasparencia. Será justicia”, remarcó.

La actriz, además está acusada con varios exfuncionarios del kirchnerismo. Según la investigación que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), el dinero destinado a la realización de la ficción no habría sido utilizado de manera correcta y su destino final sigue siendo investigado, lo que constituye la base del caso de defraudación al Estado que ahora será evaluado en el tribunal.