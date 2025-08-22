PREGONANDO PREGONANDO

Colonia Ayuí se prepara para celebrar el Día del Niño

Este sábado 23 de agosto, la Municipalidad de Colonia Ayuí realizará una gran fiesta para celebrar junto a todos los vecinos el Día del Niño. Habrá juegos, payasos y sorteo de bicicletas.

Entre Rios22/08/2025 Juan P Portugou
"Las distintas áreas de la Municipalidad están abocadas a que este sábado tengamos una gran fiesta para que todos los niños de Colonia Ayuí celebren su día", destacó el intendente José Marticorena.

"Invitamos a todos los vecinos de Colonia Ayuí a acercarse, porque vamos a vivir una tarde muy alegre, con muchas sorpresas y el sorteo de muchas bicicletas que fueron donadas por los vecinos y por empresas y comercios, a quienes les agradecemos especialmente el apoyo que están brindando", resaltó el Presidente Municipal.

La celebración del Día del Niño en Colonia Ayuí será este sábado 23 de agosto a partir de las 14.30 hs en Avda. Patria. Durante la jornada "habrá shows artísticos, stands de arte y glitter, disfraces de personajes, kermés y juegos", detalló la coordinadora de Cultura del Municipio, Belén Serrano.dia niño col ayui

Además, agregó, "el intendente Marticorena impulsó que trabajemos junto a los comercios y empresas de la localidad y la región y muchos han colaborado donando bicicletas que serán sorteadas durante la tarde", indicó Serrano, integrante de la comisión organizadora de los festejos.

"Se sortearán bicicletas y además habrá un jueguete para cada niño y niña, porque el objetivo es que todos se lleven su regalo", agregó.

También se dará la chocolatada con bollos, por lo que desde el Municipio piden que cada niño asista llevando su taza.

"Estamos ultimando detalles y esperamos que el tiempo acompañe para que sea una gran fiesta", invitó Marticorena.

