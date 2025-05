Efecto "vendetta": Macri podría golpear en Diputados

Multiplicó los interrogantes sobre la capacidad del oficialismo para evitar que la pelea abierta con el PRO se extienda como una mancha de aceite en la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza todavía no se recupera de la sesión del 8 de abril. Hace un mes afrontó cinco votaciones perdidosas, cuyas consecuencias todavía no han sido advertidas, porque la mayoría están vinculadas a la presunta estafa por la criptomoneda $Libra, con movimientos que, hasta ahora, buscaron ser frenados por el oficialismo con la ayuda del PRO. Un cambio en ese equilibrio inestable puede transformar a la Cámara baja en una serie de pesadillas políticas para el Gobierno, justo con un tema que sus funcionarios quieren dejar en el pasado.

Mauricio Macri, con todo contra Javier Milei: "Está destruyendo el valor de la palabra presidencial"

¿Hasta dónde puede llegar el poder del expresidente Mauricio Macri para incidir? ¿Cuántos escuderos del bloque de 35 que lidera Cristian Ritondo podrían ser parte de un castigo político contra la Rosada? En el oficialismo creen que la venganza podría cristalizarse dentro de la comisión investigadora, que fue creada ese 8 de abril, pero que quedó entrampada en un empate de 14 contra 14 para elegir a sus autoridades. Con ayuda del macrismo y la UCR, el oficialismo pudo juntar 14 votos a favor del libertario Gabriel Bornoroni, mientras que el panperonismo, junto a Encuentro Federal, Democracia por Siempre y el FIT consiguieron el mismo número para la massista Sabrina Selva. Los cuatro bloques que la apoyan buscarán romper ese empate en la próxima sesión.



Mauricio Macri, en campaña con Silvia Lospennato

La pelea del PRO con LLA incluyó otro ingrediente: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalizó su afiliación al oficialismo. Su abandono del PRO no implicará la ruptura del bloque y el peso de Macri no moverá el amperímetro dentro de ese organismo. Los dos representantes del PRO no van a ser parte de ningún desquite contra LLA. Se trata del propio Ritondo y de Silvana Guidici. La idea del peronismo, junto a EF y DxS es llevar la elección del presidente de la comisión al recinto, en una sesión donde piensan reunir más de 140 votos. Ahí puede florecer la interna del PRO, pero especialmente entre quienes respondan a Macri y prefieran votar a otro candidato que no sea Bornoroni. Para evitar ese momento, Giudici sostiene que hacen falta dos tercios de los presentes para hacerlo. La oposición considera que alcanza con mayoría simple, pero no hay antecedentes. Si la contienda se da en el recinto, el bloque macrista podría exhibir una fractura que reempodere a Macri y golpee a la Rosada.



Ficha Limpia: la pelea LLA/PRO rompió acuerdos y abre incógnitas a futuro

Para llegar a ese punto todavía queda otra instancia. El próximo martes fueron citados por segunda vez los ministros de Economía, Luis Caputo y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Nadie cree que asistan a la interpelación que fue votada hace un mes. Solo lo hizo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Los opositores aguardarán hasta la semana del 21 de mayo. Para ese día planean, como anticipó PERFIL, una megasesión para tratar temas que el Gobierno podría vetar antes de las elecciones. En el menú esta la emergencia nacional en discapacidad, una nueva moratoria previsional, otra sobre presupuesto universitario y la elección de las autoridades de la comisión investigadora. ¿Qué hará Macri? Todavía tiene tiempo para pensarlo porque la sesión se concretaría después de las elecciones porteñas del 18 de mayo.

LT