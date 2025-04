Opinión: "Batalla de abogados por las nuevas automotrices que quieren desembarcar en Argentina"

El cupo que habilitó el Gobierno argentino para importar autos híbridos y eléctricos sin aranceles aduaneros puso en marcha el desembarco local de varias nuevas marcas en la Argentina (ver lista). Sin embargo, el apuro por licitar esos cupos desató al mismo tiempo una batalla legal entre abogados: algunas de las empresas que se presentaron en la puja no cuentan con la representación oficial de esas marcas que quieren comercializar.

El caso más notorio es el de Geely. El gigante automotor chino está representado desde agosto de 2021 en nuestro país por el Grupo Eximar, que también es importador de las marcas MG, Jaguar, Land Rover y Volvo. Sin embargo, cuando el Gobierno asignó la importación sin aranceles para 500 vehículos híbridos de Geely, lo hizo en favor de la empresa "Autos Sustentables del Sur".

Se trata de una compañía muy nueva, creada en diciembre de 2024, y que está radicada en la localidad bonaerense de Avellaneda. Los socios de la firma son los empresarios Santiago Nicolas Triscali y Eduardo Daniel Riverol, con la representación legal de Antonino Virzi.

Por ese motivo, al ver el nombre de Geely en el decreto del Gobierno (ver copia oficial), el Grupo Eximar decidió objetar esa asignación de 500 cupos: "Presenté un bloqueo en el cupo a la sociedad que presentó Geely", le dijo a Motor1 el CEO de Eximar, Federico Pieruzzini.



Es diferente el caso con Lynk&Co, la marca china del Grupo Geely, que será importada por la empresa Emotions, de los inversores automotores Pablo Peón y Javier Jalil (ver nota). En ese caso, Eximar no objetará los 500 autos que obtuvo de cupo.

Dijo Pieruzzini: "Focalizados en las marcas que creemos que son más apropiadas para el mercado argentino, elaboraremos nuestra estrategia para este año concentrándonos en la prestigiosa marca inglesa MG, que hará su desembarco en el mercado Argentino con cuatro modelos. También traeremos la prestigiosa marca Geely: estamos evaluando en conjunto con la casa matriz cuáles son modelos más convenientes para el mercado Argentino. La marca Lynk&Co no es parte de la estrategia de nuestra compañía".

El caso de Geely no es el único. El Grupo VW no participó de la primera licitación del cupo para ingresar autos electrificados sin aranceles, sin embargo algunos importadores privados están intentando aprovechar este permiso del Gobierno para comercializar en el país la gama de modelos ID, que Volkswagen exhibió y demostró en numerosas ocasiones en nuestro país. Sin embargo, la terminal de Pacheco hasta ahora no se animó a comercializarlos. Por el momento, VW Argentina sigue sin planes de vender los ID en nuestro país, pero su equipo de abogados estuvo muy activo en las últimas semanas: bloquearon los intentos de importación que presentaron empresas privadas para aprovechar este beneficio.

Recordemos que el decreto del Gobierno habilita de manera legal a la importación de vehículos por medio de particulares, sin exigirles una representación oficial de la marca que elijan ingresar al país (ver nota).El resultado de esta puja será dirimido por el "poder de fuego" de los Departamentos de Legales de las diferentes partes interesadas.

Otro caso similar es el de Tesla. La automotriz de Elon Musk -el excéntrico empresario admirado por el presidente argentino Javier Milei- todavía no tiene una representación oficial en la Argentina. Sin embargo, el asesor de Milei, Carlos Ruckauf, anunció que existen negociaciones para que Tesla realice inversiones en Argentina (ver nota).

Mientras tanto, hay empresas privadas como ArgenTesla y otras más que están intentando traer los modelos de Musk a la Argentina (ver nota). No es una tarea sencilla. En primer lugar, hoy Tesla no tiene un modelo que tenga un Valor FOB (precio en puerto de origen, antes de tributar impuestos) por debajo de los 16 mil dólares, que es la barrera que estableció el Gobierno para recibir la exención de aranceles aduaneros. En segundo lugar, Tesla tiene la tradición de comercializar sus productos de manera directa, con filiales de su casa matriz en cada país donde desembarca: el modelo de "importador" o "representante local" nunca fue del agrado de Elon Musk.



La única alternativa viable sería traer los Tesla con una "triangulación" similar a la ya se realiza en Uruguay: ingresar los Tesla fabricados en China, aunque sin contar con garantía oficial ni la posibilidad de recibir actualizaciones informáticas online: al detectar que el auto no se encuentra en su país de destino original, el software de Tesla tiene la particularidad de bloquearse e impedir todo tipo de "hackeos" o "chipeos". El otro riesgo de lanzarse a importar autos de Tesla sin autorización oficial es el mencionado en el título de esta nota: enfrentarse a los poderosos abogados de Musk.

C.C.