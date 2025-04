Asimismo, varias fuentes consultadas, señalan lo nefasto que resultó para nuestro país, el ingreso al Fondo Monetario Internacional a partir del 19 de abril de 1956.

Desde ese momento hasta hoy, Argentina firmó veintiocho acuerdos con el Fondo Monetario, y todas las veces se hundió un poco más con esas recetas económicas.

Recordemos que en Argentina, durante ésas siete décadas, la mayoría de los ministros de economía, avalados por algunos ‘fondos de inversión’, se destacaron por:

- des-industrializar el país;

- profundizar la ausencia de políticas productivas claras y genuinas;

- imponer sistemáticamente la especulación financiera, improductiva y parasitaria.

Resulta evidente que -esos ministros- fueron economistas vulgares, y vende-patria, al servicio de ‘intereses foráneos’.

Porque, en la República Argentina, con nuestra variedad de climas y suelos, tenemos la posibilidad de producir una amplia variedad de productos alimenticios, y ello nos permitiría cambiar y ampliar nuestra matriz productiva.

Inexplicablemente no lo hacemos, no aumentamos significativamente nuestras producciones, y no sumamos nuevos mercados para nuestros productos; por todo ello no mejoramos nuestros ingresos.

Las consecuencias de la mala praxis económica, han sido:

más inflación, y deterioro de los salarios;

destrucción del mercado interno;

más desocupación, y

medio país bajo la línea de pobreza, o en la indigencia.

Debemos tener en claro, que el Pueblo argentino, viene soportando estoicamente, ésas crisis, las que siempre tuvieron la misma salida, ‘terminamos en el fondo’.

No debemos olvidar, que los usureros internacionales tienen negocios, no tienen solidaridades; ellos nunca nos darán otra cosa que no sea ‘más dependencia económica y política’; porque los liberales jamás organizaron al Pueblo Argentino.

EN SÍNTESIS: El Fondo, creado según decían para estabilizar y consolidar las monedas del Mundo libre, lo que ha hecho, es envilecerlas en mayor medida.

Ha pasado el tiempo, y en casi todos los países adheridos al Fondo Monetario Internacional, se sufren las consecuencias, y se escuchan las lamentaciones.

CONCLUSION: Pobre del que cae en manos del usurero. Pobre del país que cae en manos de los actuales usureros, porque ir por el camino del Fondo, es el calvario del Pueblo; porque ésos le sacan no sólo el dinero, sino la independencia, la libertad y la dignidad.-



José Couceiro,