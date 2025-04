Perez “así como aprietan a los trabajadores ATE va a estar siempre en la calle, en defensa de los trabajadores y los jubilados”    

Con motivo de la marcha ByN dialogo con Pedro Pérez, que es el titular de ATE Seccional Concordia, sobre el paro del dia 10 y la marcha de los jubilados “el paro de este jueves tiene muchas modalidades, es un paro activo, en los lugares de trabajo donde pueden hacer asambleas los compañeros y es también un paro sin concurrencia, pueden tomar los trabajadores las diferentes modalidades. En muchos lugares, por ejemplo, hay varios lugares donde no va a concurrir nadie y en otros sí. Donde hay guaridas mínimas también, ocurrirá lo mismo.

Respecto al Paro Nacional afirmo “ va a ser un paro contundente”

Pérez se refirió a las decisiones tomadas por la provincia y la municipalidad “es una constante de aprietes a los trabajdores, es la primera vez, nosotros recibimos las notificaciones de que a los compañeros se les iba a descontar el día, si se adherían al paro”.

Continuo Pérez, ante ByN que “Lo más gracioso de todo esto es que dicen ¨respetando los derechos de huelga¨, plasmado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, dicen respetamos el Derecho de huelga, pero le vamos a descontar si no trabajan, es inentendible lo que escriben, no se lo que es, pero para mi es la hipocresía total, la verdad es que son gorilas”

Sobre la marcha en apoyo a los jubilados Pérez comento “nosotros (en ATE) tenemos un Centro de Jubilados, y venimos a apoyar los días miércoles las marchas, porque todos lo sufrimos, todos los jubilados, los jubilados provinciales han sido uno de los más perjudicados por lo que es el ajuste, porque han perdido un 30 % de su poder adquisitivo y todo compañero que se jubila, se jubila con la mayor cantidad de sueldo. O sea, se jubila con 30 años de antigüedad, con el 100% y otros con 120 % que aportaron de su sueldo”

También se refirió al 2 % de inflación que dijo el gobierno que hubo “nosotros estamos con el IPC sobre el tema de los salarios, con la inflación que ellos dan es todo mentiras, en octubre/noviembre del año pasado la carne estaba, elemento muy necesario para el pueblo argentino, estaba 7 mil ocho mil pesos y hoy esta doce quince mil, estamos hablando de una inflación del 100%, la carne vuelve a subir, todas las cosas están subiendo y también cuando asumió este gobierno el dólar estaba en 400, lo llevaron a 800 y ahora está en más de 1300, o sea una devaluación de del 120%. Este 2% que dicen que hay de inflación es para ponerle un techo a las paritarias de los trabajadores. Es lo que están ofreciendo los municipios, la recomposición salarial del 2,5% . El gobierno municipal de Azcue no me atiende desde hace tres meses, tuvimos que recurrir a la Delegación Provincial de Trabajo mediante notas y obligarlos, en una palabra, porque si no, no cumplen con lo que corresponde, que todavía tenemos ese derecho de llamarlos a hablar sobre el salario de los municipales. A nosotros desde diciembre del año 2024 que no nos atiende (Intendente Azcue), hicimos el reclamo del 30% de aumento. Cuando nos llamaron el 27 de marzo, fuimos nos sentamos y nos dijeron que había un 12 %, les dijimos como vamos a aceptar un 12 %, si el gobierno municipal ya había dado por Decreto a la mañana el 12% no nos da la posibilidad de negociación. En la misma nota que presentamos les pedimos que se actualicen los montos de la ayuda escolar, y la ayuda escolar es de 700 $, que es el importe de una birome, o sea nada, aclaro que eso 700 $ lo venimos reclamando desde el gobierno anterior”

Por ultimo afirmo Pedro Perez “por mas que nos quieran apretar, así como aprietan a los trabajadores ATE va a estar siempre en la calle y en defensa de los trabajadores y los jubilados”

Perez “así como aprietan a los trabajadores ATE va a estar siempre en la calle, en defensa de los trabajadores y los jubilados”

Se realizó la marcha en defensa de los jubilados de Concordia, la que fue numerosa, pero nobleza obliga no fue lo esperado por muchos.

Con motivo de la marcha ByN dialogo con Pedro Pérez, que es el titular de ATE Seccional Concordia, sobre el paro del dia 10 y la marcha de los jubilados “el paro de este jueves tiene muchas modalidades, es un paro activo, en los lugares de trabajo donde pueden hacer asambleas los compañeros y es también un paro sin concurrencia, pueden tomar los trabajadores las diferentes modalidades. En muchos lugares, por ejemplo, hay varios lugares donde no va a concurrir nadie y en otros sí. Donde hay guaridas mínimas también, ocurrirá lo mismo.

Respecto al Paro Nacional afirmo “ va a ser un paro contundente”

Pérez se refirió a las decisiones tomadas por la provincia y la municipalidad “es una constante de aprietes a los trabajdores, es la primera vez, nosotros recibimos las notificaciones de que a los compañeros se les iba a descontar el día, si se adherían al paro”.

Continuo Pérez, ante ByN que “Lo más gracioso de todo esto es que dicen ¨respetando los derechos de huelga¨, plasmado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, dicen respetamos el Derecho de huelga, pero le vamos a descontar si no trabajan, es inentendible lo que escriben, no se lo que es, pero para mi es la hipocresía total, la verdad es que son gorilas”

Sobre la marcha en apoyo a los jubilados Pérez comento “nosotros (en ATE) tenemos un Centro de Jubilados, y venimos a apoyar los días miércoles las marchas, porque todos lo sufrimos, todos los jubilados, los jubilados provinciales han sido uno de los más perjudicados por lo que es el ajuste, porque han perdido un 30 % de su poder adquisitivo y todo compañero que se jubila, se jubila con la mayor cantidad de sueldo. O sea, se jubila con 30 años de antigüedad, con el 100% y otros con 120 % que aportaron de su sueldo”

También se refirió al 2 % de inflación que dijo el gobierno que hubo “nosotros estamos con el IPC sobre el tema de los salarios, con la inflación que ellos dan es todo mentiras, en octubre/noviembre del año pasado la carne estaba, elemento muy necesario para el pueblo argentino, estaba 7 mil ocho mil pesos y hoy esta doce quince mil, estamos hablando de una inflación del 100%, la carne vuelve a subir, todas las cosas están subiendo y también cuando asumió este gobierno el dólar estaba en 400, lo llevaron a 800 y ahora está en más de 1300, o sea una devaluación de del 120%. Este 2% que dicen que hay de inflación es para ponerle un techo a las paritarias de los trabajadores. Es lo que están ofreciendo los municipios, la recomposición salarial del 2,5% . El gobierno municipal de Azcue no me atiende desde hace tres meses, tuvimos que recurrir a la Delegación Provincial de Trabajo mediante notas y obligarlos, en una palabra, porque si no, no cumplen con lo que corresponde, que todavía tenemos ese derecho de llamarlos a hablar sobre el salario de los municipales. A nosotros desde diciembre del año 2024 que no nos atiende (Intendente Azcue), hicimos el reclamo del 30% de aumento. Cuando nos llamaron el 27 de marzo, fuimos nos sentamos y nos dijeron que había un 12 %, les dijimos como vamos a aceptar un 12 %, si el gobierno municipal ya había dado por Decreto a la mañana el 12% no nos da la posibilidad de negociación. En la misma nota que presentamos les pedimos que se actualicen los montos de la ayuda escolar, y la ayuda escolar es de 700 $, que es el importe de una birome, o sea nada, aclaro que eso 700 $ lo venimos reclamando desde el gobierno anterior”

Por ultimo afirmo Pedro Perez “por mas que nos quieran apretar, así como aprietan a los trabajadores ATE va a estar siempre en la calle y en defensa de los trabajadores y los jubilados”