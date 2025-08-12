La Cooperativa Eléctrica de Concordia INFORMA

Te puede interesar

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL pregonando Concordia 12/08/2025 La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Curi Simón, propietario del inmueble ubicado en calle Alvear N°963 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

ADVERTENCIA URGENTE: FALSOS LLAMADOS TELEFÓNICOS EN NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA Emilio Soto Concordia 12/08/2025 Como lamentablemente ha ocurrido en otras oportunidades, algunos asociados están recibiendo llamados telefónicos en nombre de la Cooperativa Eléctrica mediante los que se informa de un supuesto corte de energía para realizar reparaciones o mantenimientos, para lo cual quienes realizan la llamada solicitan datos a los usuarios.

El Lago Salto Grande fue escenario de un fin de semana de deporte, cultura y recreación pregonando Concordia 12/08/2025 Cientos de personas eligieron este fin de semana el Lago Salto Grande como destino para participar de las actividades deportivas, culturales y gastronómicas programadas. Los visitantes disfrutaron las playas, termas y zonas recreativas en familia y con amigos.

EL VIERNES 15 DE AGOSTO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS pregonando Concordia 12/08/2025 La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa que el próximo viernes 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos, no se estará realizando el servicio en ninguna de sus modalidades por este motivo se solicita a la comunidad no sacar los residuos a la vía pública.

Lanzamiento del espacio “Mujeres en Acción – LLAER” en Concordia tuvo gran convocatoria pregonando Concordia 04/08/2025 Concordia fue el escenario en el que se presentó oficialmente Mujeres en Acción – LLAER, una propuesta de La Libertad Avanza orientada a impulsar el liderazgo femenino desde la libertad, la formación y la acción concreta. El encuentro contó con una gran convocatoria de mujeres quienes compartieron experiencias, aprendizajes y una firme vocación de transformación política y social.