VETO PRESIDENCIAL.  LA EXALTACION DE LA CRUELDAD, EL AUTORITARISMO Y LA OPRESION.

CAMBALACHE
Esa letra transformada en tango, que Enrique Discépolo la escribió en casi un suspiro y que en forma obstinada nos marca la realidad que a veces cuesta aceptarla, continúa atormentándonos casi como una tragedia.
PREGONANDO PREGONANDO
El Presidente Milei vetó tres leyes fundamentales sancionadas por el Senado de la Nación el pasado 10 de Julio del año en curso. Moratoria Previsional, un mínimo aumento en los haberes jubilatorios y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.-Concordia20/08/2025 CGT R Cdia.
Si bien es cierto que el proyecto volverá al poder legislativo y se insistirá en su sanción es alarmante el cinismo despótico del primer mandatario.-
El Decreto 534/2025 es el rostro patético de una tenebrosa acción infame. Un agravio a una sociedad sufriente. Constituye un daño de consecuencias irreversibles.-
Todas las instituciones sociales y sindicales rechazaron de plano y enérgicamente el proceder y la inconducta presidencial.-
Desde el Foro permanente para la promoción y la defensa de las personas con discapacidad manifestaron que la Ley de emergencia en discapacidad no afecta en absoluto el equilibrio fiscal, así como los otros dos proyectos de referencia. Lo afirman destacados técnicos y especialistas del espectro económico argentino.-
La crueldad presidencial no tiene argumentos. El desequilibrio es social y no fiscal.-
El Veto total a estas leyes sancionadas legítimamente no representa austeridad sino que representa una vergonzante e indigna forma de abandono a sectores sumamente vulnerables como son los jubilados y discapacitados.-
Habrá que poner un límite a estos desbocados adoradores de la libertad. De hecho, una libertad inexistente. Habrá que hacer una convocatoria urgente al sentido común. No hay una casualidad sino que se trata de una causalidad.-
El mandatario anarco-liberal oficializó el Veto el mismo día que recibirá del Fondo Monetario Internacional la friolera de 2.000 millones de dólares y vinculó esa coincidencia con el modelo económico vigente.-
En la Sociedad Rural anunció una baja de impuesto de 1.300 millones de dólares a las empresas agrarias.-
La casta está viva y vigente. La casta celebra. Los organismos de crédito (llámese FMI, Banco mundial etc.) también celebran.-
La Confederación General del Trabajo adhiere a todas las expresiones institucionales de organizaciones que se han pronunciado contra este atropello y las acciones legales y sindicales que se llevarán a cabo contra la tiránica y opresiva inconducta que exhibe el verdadero rostro del liberalismo explotador e insensible.-
El reclamo central es claro: que se revierta el Veto presidencial y se restituya una norma que fue votada por el Congreso Nacional y que responde a una necesidad de miles de ciudadanos Argentinos.-
Gobernar implica asumir compromisos y responsabilidades con todos los sectores de la comunidad. Beneficiar a los que ya gozan de privilegios es una aberración. Una afrenta a la Justicia Social y al Estado de Derecho establecido en nuestra preclara e insigne Carta Magna.-
C.G.T. REGIONAL CONCORDIA
Tanto la Confederación General del Trabajo C.G.T. R.A. como las dos centrales sindicales de la CTA y los movimientos sociales han reafirmado su total rechazo a la política de ajuste del gobierno libertario.-
