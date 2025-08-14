El Concejo Deliberante aprueba el nuevo EMCONTUR y una intensa agenda de interés cultural y educativo

La medida más destacada fue la sanción de la nueva ordenanza del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), que recibió nueve votos a favor y el rechazo del bloque del Partido Justicialista.

Nueva normativa para el EMCONTUR

La viceintendente Reta de Urquiza celebró la aprobación, calificando el proyecto como una promesa de campaña de la actual gestión. "La ordenanza anterior era imposible de llevar a la práctica. Esta nueva normativa realmente ordena todo y aclara bien las funciones del EMCONTUR", afirmó. Reta de Urquiza explicó que el proyecto, trabajado durante más de un año, fue sancionado con premura por los cambios en la Subsecretaría de Turismo, pero contó con el amplio respaldo de las instituciones privadas del Ente, salvo una institución que se manifestó públicamente en desacuerdo. "Fueron los propios organismos los que pidieron que se tratara hoy, sobre tablas", finalizó.

Reconocimiento a veteranas de Malvinas y agenda cultural

La sesión también sirvió para reconocer a figuras y eventos de gran relevancia. Por unanimidad, se aprobó la moción de la concejal Claudia Villalba para declarar Huésped de Honor a tres heroínas y veteranas de la Guerra de Malvinas de 1982: María Liliana Colino, Silvia Barrera, y Mariana Florinda Soneira. La concejal destacó que la historia "las ocultó" y que hoy es "justicia reconocer el valor, la integridad, el coraje y el profundo amor a nuestra bandera" que demostraron.

Además, se aprobaron otros proyectos de interés:

Museo Ferroviario: Se declaró de interés municipal el 6° Encuentro Nacional y 5° Provincial de Museos Ferroviarios y Ferroaficionados, que se celebrará en agosto de 2025 en el Centro de Convenciones.(Claudia Villalba)

Eventos culturales: Se declararon de interés municipal el evento folclórico "AREPAMOR" (a realizarse el 5 de septiembre), la Gala Folclórica del 14 de noviembre en el Teatro Odeón, y el evento cultural "En Serio", que tendrá lugar del 18 al 22 de agosto (Verónica Del Boca).

Fiestas y exenciones: Se declaró de interés municipal la 3° Fiesta del Bicudo en Concordia (20 y 21 de septiembre)(Celeste Fuscado) y se exime a la Comparsa Emperatriz del pago de la Tasa de Espectáculos Públicos para su evento del 16 de agosto(Claudia Villalba)