CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

12/08/2025
Cuando todo parecía haber llegado a una relativa paz entre el PRO y La Liberta Avanza (LLA) de cara a las elecciones en CABA, sale a la luz una nueva polémica: Karina Milei vetó a una candidata de Mauricio Macri.
El dirigente del Frente Entrerriano Federal criticó con ironía el alineamiento del intendente de Concordia con el armado nacional de Milei y advirtió sobre la pérdida de autonomía política del gobierno provincial.
Dirección General de Prevención y Seguridad Vial 12/08/2025
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
12/08/2025
El ex coordinador de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, el ing. Eduardo Plasencia, habló del estado de las rutas nacionales, a partir de un informe de la Dirección de Vialidad Nacional, y señaló que: “la reconstrucción demandará diez años”, “el estado de las rutas nacionales es crítico, sólo el 27% están en buen estado” (según lo expresó ésta semana a CADENA 3),.
12/08/2025
El Circulo Entrerriano de Trabajadores e Prensa informa a sus asociados que esta incorporando nuevos productos y que se mantienen vigentes todos los servicios anteriores,