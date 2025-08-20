DONDE HAY UN TRABAJADOR DE PIE, HAY UNA PATRIA QUE RESISTE. LA COMUNIDAD DEL TRABAJO ANTE UNA POLITICA LIBERAL DESTRUCTIVA.

Hay una dura crítica a la gestión de gobierno que ha arrojado a la calle a miles de trabajadores sumiéndolos en el absoluto desamparo social.-

El pasado 7 de Agosto, la gran marcha desde San Cayetano hacia el Congreso fue la muestra contundente y demostrativa de una comunidad sufriente e indignada.-

Se ha denunciado la destrucción del empleo y el desmantelamiento de áreas sensibles y estratégicas al interés de toda la sociedad como el Hospital Garrahan y la atención de la discapacidad, el desguace de señeras instituciones como el INTA, INTI, Vialidad Nacional CONICET y diversos organismos como el Instituto Nacional del Cáncer. Todo ello configura un escenario devastador de acciones irresponsables e insostenibles.-

La C.G.T. R.A. remarcó su aspiración a una sociedad con Derechos y protección social donde nadie sea prescindible, donde erradiquemos la mirada que convierte a los pobres en enemigos y excluidos con un destino inaceptable.-

Creemos en el diálogo social como clave y eje central de acuerdos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de la sociedad argentina.-

El movimiento obrero nucleado en la orgánica sindical subrayó su irrenunciable compromiso tal como lo marca su historia, el presente y el futuro con la comunidad trabajadora y sus instituciones.-

“El trabajo no es un privilegio. Es un Derecho y pilar de la dignidad humana”.-

Coincidimos con la Carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina que reúne a todos los obispos del país, emitida, precisamente, el 7 de Agosto en la festividad del Santo Patrono del Trabajo: “En todo plan económico, cuidar el empleo y fuentes laborales deben ser una prioridad indisoluble”.-

“Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo y vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro”.-

“Trabajar constituye un Derecho fundamental que construye la vida propia, la del grupo familiar y sostiene el tejido social. La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas. Conduce al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido de la vida”.-

C.G.T – CTA – CTA autónoma, Movimientos Sociales y la sociedad en su conjunto le decimos: ¡¡No a la prepotencia capitalista dominante!!

La unión hace la fuerza. Hoy, un concepto de altísima relevancia y vigencia.-

C.G.T. REGIONAL CONCORDIA