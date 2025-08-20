PREGONANDO PREGONANDO

DONDE HAY UN TRABAJADOR DE PIE, HAY UNA PATRIA QUE RESISTE. LA COMUNIDAD DEL TRABAJO ANTE UNA POLITICA LIBERAL DESTRUCTIVA.

Tanto la Confederación General del Trabajo C.G.T. R.A.  como las dos centrales sindicales de la CTA y los movimientos sociales han reafirmado su total rechazo a la política de ajuste  del gobierno libertario.-

Concordia20/08/2025 CGT, Reg Concorida
Hay una dura crítica a la gestión de gobierno que ha arrojado a la calle a miles de trabajadores sumiéndolos en el absoluto desamparo social.-

El pasado 7 de Agosto, la gran marcha desde San Cayetano hacia el Congreso fue la muestra contundente y demostrativa de una comunidad sufriente e indignada.-

Se ha denunciado la destrucción del empleo y el desmantelamiento de áreas sensibles y estratégicas al interés de toda la sociedad como el Hospital Garrahan y la atención de la discapacidad, el desguace de señeras instituciones como el INTA, INTI, Vialidad Nacional CONICET y diversos organismos como el Instituto Nacional del Cáncer. Todo ello configura un escenario devastador de acciones irresponsables e insostenibles.-

La C.G.T. R.A. remarcó su aspiración a una sociedad con Derechos y protección social donde nadie sea prescindible, donde erradiquemos la mirada que convierte a los pobres en enemigos y excluidos con un destino inaceptable.-

Creemos en el diálogo social como clave y eje central de acuerdos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de la sociedad argentina.-

El movimiento obrero nucleado en la orgánica sindical subrayó su irrenunciable compromiso tal como lo marca su historia, el presente y el futuro con la comunidad trabajadora y sus instituciones.-

“El trabajo no es un privilegio. Es un Derecho y pilar de la dignidad humana”.-

Coincidimos con la Carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina que reúne a todos los obispos del país, emitida, precisamente, el 7 de Agosto en la festividad del Santo Patrono del Trabajo: “En todo plan económico, cuidar el empleo y fuentes laborales deben ser una prioridad indisoluble”.-

“Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo y vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro”.-

“Trabajar constituye un Derecho fundamental que construye la vida propia, la del grupo familiar y sostiene el tejido social. La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas. Conduce al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido de la vida”.-  

C.G.T – CTA – CTA autónoma, Movimientos Sociales y la sociedad en su conjunto le decimos: ¡¡No a la prepotencia capitalista dominante!!

La unión hace la fuerza. Hoy, un concepto de altísima relevancia y vigencia.-

 

C.G.T. REGIONAL CONCORDIA

milei cambalache

CAMBALACHE

Diario del Sur
Argentina20/08/2025

Esa letra transformada en tango, que Enrique Discépolo la escribió en casi un suspiro y que en forma obstinada nos marca la realidad que a veces cuesta aceptarla, continúa atormentándonos casi como una tragedia.

terminal omnibus cdia

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia14/08/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Martínez Ballesteros Jorge Ignacio, propietario del inmueble ubicado en calle Pública sin N°, Cuenta Municipal N°3786/9 y/o responsable, por trámites de su interés.

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia12/08/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Curi Simón, propietario del inmueble ubicado en calle Alvear N°963 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

duatlon

Duatlon y 5K LA ACPC COPA EL AUTÓDROMO

Edgardo Perafan
deportes20/08/2025

Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.