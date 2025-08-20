DONDE HAY UN TRABAJADOR DE PIE, HAY UNA PATRIA QUE RESISTE. LA COMUNIDAD DEL TRABAJO ANTE UNA POLITICA LIBERAL DESTRUCTIVA.

CAMBALACHE
Esa letra transformada en tango, que Enrique Discépolo la escribió en casi un suspiro y que en forma obstinada nos marca la realidad que a veces cuesta aceptarla, continúa atormentándonos casi como una tragedia.
PREGONANDO PREGONANDO
Tanto la Confederación General del Trabajo C.G.T. R.A. como las dos centrales sindicales de la CTA y los movimientos sociales han reafirmado su total rechazo a la política de ajuste del gobierno libertario.-Concordia20/08/2025 CGT, Reg Concorida
Hay una dura crítica a la gestión de gobierno que ha arrojado a la calle a miles de trabajadores sumiéndolos en el absoluto desamparo social.-
El pasado 7 de Agosto, la gran marcha desde San Cayetano hacia el Congreso fue la muestra contundente y demostrativa de una comunidad sufriente e indignada.-
Se ha denunciado la destrucción del empleo y el desmantelamiento de áreas sensibles y estratégicas al interés de toda la sociedad como el Hospital Garrahan y la atención de la discapacidad, el desguace de señeras instituciones como el INTA, INTI, Vialidad Nacional CONICET y diversos organismos como el Instituto Nacional del Cáncer. Todo ello configura un escenario devastador de acciones irresponsables e insostenibles.-
La C.G.T. R.A. remarcó su aspiración a una sociedad con Derechos y protección social donde nadie sea prescindible, donde erradiquemos la mirada que convierte a los pobres en enemigos y excluidos con un destino inaceptable.-
Creemos en el diálogo social como clave y eje central de acuerdos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de la sociedad argentina.-
El movimiento obrero nucleado en la orgánica sindical subrayó su irrenunciable compromiso tal como lo marca su historia, el presente y el futuro con la comunidad trabajadora y sus instituciones.-
“El trabajo no es un privilegio. Es un Derecho y pilar de la dignidad humana”.-
Coincidimos con la Carta de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina que reúne a todos los obispos del país, emitida, precisamente, el 7 de Agosto en la festividad del Santo Patrono del Trabajo: “En todo plan económico, cuidar el empleo y fuentes laborales deben ser una prioridad indisoluble”.-
“Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo y vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro”.-
“Trabajar constituye un Derecho fundamental que construye la vida propia, la del grupo familiar y sostiene el tejido social. La falta de trabajo hiere profundamente la dignidad de las personas. Conduce al desaliento, al aislamiento y a la pérdida de sentido de la vida”.-
C.G.T – CTA – CTA autónoma, Movimientos Sociales y la sociedad en su conjunto le decimos: ¡¡No a la prepotencia capitalista dominante!!
La unión hace la fuerza. Hoy, un concepto de altísima relevancia y vigencia.-
C.G.T. REGIONAL CONCORDIA
Se analizaron los contratos con Valle Mitre; fortalece la hipótesis del fiscal
El Presidente Milei vetó tres leyes fundamentales sancionadas por el Senado de la Nación el pasado 10 de Julio del año en curso. Moratoria Previsional, un mínimo aumento en los haberes jubilatorios y la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.-
Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a Senador Joaquín Benegas Lynch.
En la 19ª Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Concordia, presidido por la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y la presencia de los trece concejales, aprobó una serie de proyectos.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Martínez Ballesteros Jorge Ignacio, propietario del inmueble ubicado en calle Pública sin N°, Cuenta Municipal N°3786/9 y/o responsable, por trámites de su interés.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Curi Simón, propietario del inmueble ubicado en calle Alvear N°963 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.
(13/8) POR REALIZACIÓN DE OBRAS EN RED DE MEDIA TENSIÓN
Como lamentablemente ha ocurrido en otras oportunidades, algunos asociados están recibiendo llamados telefónicos en nombre de la Cooperativa Eléctrica mediante los que se informa de un supuesto corte de energía para realizar reparaciones o mantenimientos, para lo cual quienes realizan la llamada solicitan datos a los usuarios.
Cientos de personas eligieron este fin de semana el Lago Salto Grande como destino para participar de las actividades deportivas, culturales y gastronómicas programadas. Los visitantes disfrutaron las playas, termas y zonas recreativas en familia y con amigos.
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
La historia de Diego Fernández, el adolescente que desapareció hace más de cuatro décadas y cuyos restos fueron hallados en el patio de una casa de Coghlan —residencia que tiempo después habitó el músico Gustavo Cerati— sigue generando repercusiones y conmoción en la opinión pública.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes la movilización de cuatro millones de efectivos pertenecientes a la Milicia Nacional —el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— en el territorio, además de la activación de “todos los mecanismos necesarios” para garantizar la soberanía del país.
Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.
La Barra Pesquera Dolce Vita de Corrientes obtuvo la Pieza Mayor y se consolida como referente femenino en la pesca deportiva sudamericana.