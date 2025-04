Kiev perdió unos 9.920 soldados en todas las líneas del frente, añaden desde la entidad castrense.

Como detalló el ente castrense, las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Penteleimónovka, Rózovka, Zaporozhie, Uspénovka, Razliv, Vesióloye, en la república popular de Donetsk, así como Scherbakí y Lobkóvoye, en la región de Zaporozhie.

También precisó que el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 3.150 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.505 bajas a las FFAA de Ucrania.

Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 1.975 soldados ucranianos y el grupo Este más de 945 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 435 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 1.910 militares.

Rusia realizó siete ataques con armas guiadas y drones contra infraestructuras de aeródromos militares, una empresa de la industria espacial de Ucrania, puntos de control, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones, depósitos de municiones, centros de producción de explosivos, así como puntos de despliegue temporal de unidades de los servicios de seguridad ucranianos, formaciones armadas ucranianas y mercenarios, reportan desde el organismo castrense.

Las FFAA de Rusia destruyeron 17 vehículos blindados de transporte de tropas М113, dos vehículos blindados HMMWV, todos ellos de fabricación estadounidense, así como dos vehículos de transporte de tropas VAB de fabricación francesa, dos tanques Leopard de producción alemana y dos obuses Krab polacos.

La defensa antiaérea rusa interceptó 15 bombas con kits de guiado y planeo JDAM, cuatro proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un proyectil del Uragan y 895 drones.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En junio pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 660 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 49.774 drones, 601 sistemas de misiles antiaéreos, 22.689 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa ruso, también fueron eliminados 1.534 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 23.221 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 33.696 vehículos militares especiales.