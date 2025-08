El Gobierno de Luis Arce repudió las expresiones de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien se refirió a Bolivia, Cuba y Venezuela como "países fallidos". A través de sus redes sociales, el mandatario respondió: "Consideramos que no representa el verdadero sentir del pueblo peruano, con el cual mantenemos históricos lazos de hermandad, respeto y cooperación".

La Cancillería boliviana convocó al Encargado de Negocios de Perú en Bolivia, Carlos Montoya, "para manifestarle nuestro profundo rechazo por esas aseveraciones". Además, Arce señaló que mediante la representación diplomática en Perú se hará llegar la manifestación oficial al Gobierno peruano.

Ambas naciones no comparten embajadores desde 2022, cuando fue derrocado el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), de Perú Libre. Boluarte asumió la presidencia en su calidad de vicepresidenta. Desde entonces, más de 70 personas murieron en protestas contra su mandato, reprimidas por la Policía y las Fuerzas Armadas.



No es el primer roce diplomático protagonizado por Boluarte. En el pasado ha tenido encontronazos con los gobiernos de México y Colombia. Pero, en el caso de Bolivia, el Gobierno –así como todo el arco político en plena campaña presidencial– se mostraron particularmente afectados por las palabras de la mandataria.

Los actuales territorios de Bolivia y Perú comparten su historia desde tiempos prehispánicos, cuando eran parte del Tawantinsuyu, el imperio Inca. Juntos enfrentaron a Chile en la guerra del Pacífico (1879-1884). Además, entre 1836 y 1839 se unieron para crear la Confederación Perú-Boliviana.

Sacada de las casillas

La congresista peruana Margot Palacios contó a Sputnik que el tramo del discurso descalificatorio para Bolivia, Cuba y Venezuela no estaba incluido en el papel consensuado con sus ministros. Lo dijo, más bien, ante las críticas de varios legisladores de la oposición mientras ella daba su mensaje.

"Creo que le salió en el momento, porque varios congresistas estábamos increpándola por los asesinatos cometidos durante su régimen", explicó.

Defensa

En un diálogo con Sputnik, la analista peruana Betty Izaguirre consideró que la mandataria con sus expresiones "ha demostrado su mentalidad colonial, porque no solamente refleja un sometimiento total a los intereses económicos de los grupos de poder tanto nacionales como internacionales, sino que también refleja el desprecio hacia gobiernos progresistas de la región, como lo son Venezuela y Cuba".

En este sentido, Izaguirre observó que Boluarte "no rechaza para nada la injerencia norteamericana a través de medidas unilaterales que aplica sobre países hermanos como Cuba, que lleva soportando más de 60 años de imposiciones que coartan su derecho al desarrollo, al igual que en Venezuela, Irán, Nicaragua y otros países".



Boluarte llegó a la presidencia con Perú Libre, un partido progresista que finalmente se desmanteló con la detención del jefe de Estado Pedro Castillo. El expresidente está preso desde diciembre de 2022, cuando intentó cerrar el actual Congreso, que ya intentaba destituirlo legalmente con apenas un año de mandato.

Relaciones dañadas

La congresista Palacios consideró que "estas menciones desafortunadas de Boluarte no le hacen nada bien a la diplomacia peruana. No tenemos embajadores en México, en Colombia ni en Bolivia. Han desaparecido esas y otras representaciones cuando ella tomó la presidencia. Esto significa que no hay un manejo adecuado de las relaciones diplomáticas con otros países".

En este sentido, "saludamos que de forma inmediata la Cancillería de Bolivia haya rechazado estas declaraciones. Creo que lo expresado por Boluarte no es el sentido de millones de peruanos hacia el hermano país de Bolivia, con quien siempre nos hemos mantenido cercanos", destacó la congresista.

Si no fuera por su Gobierno, Perú sería "un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido (...), como Bolivia y otros tantos más", dijo Boluarte en el Congreso el pasado 28 de julio. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, Elmer Schialer, quiso explicar que la presidenta sufrió "una mala interpretación" de sus dichos, pero finalmente los validó.

Palacios opinó que el ministro de Relaciones Exteriores peruano "ha señalado que han descontextualizado las palabras de la presidenta, pero que no se alejan de la realidad. Entonces no contribuyen mucho sus dichos. Fue un mensaje para la derecha bruta del Perú, para decirles: 'Yo soy de ustedes, continúenme respaldando', hasta que termine su mandato", el 28 de julio de 2026.

Elecciones en puerta

El 12 de abril de 2026 se celebrarán las elecciones generales en Perú, cuando se elegirá un nuevo presidente, diputados y senadores. "Esperamos que llegue un Gobierno que realmente vele por las grandes mayorías y pueda restablecer todo lo que estamos viviendo", dijo Palacios, quien recordó que Boluarte es la presidenta con menos popularidad en la historia peruana.

Según un estudio reciente de la consultora CPI, el 97% de los encuestados desaprobó la gestión de la actual presidenta.

Si bien el oficialismo no mide bien en las encuestas, en el campo social las fuerzas están disgregadas, de acuerdo con la mirada de Izaguirre: "No hay una candidatura dentro del sector popular que aglutine a todas las fuerzas de la izquierda y del movimiento popular, que están muy dispersas y atomizadas. Es un punto sobre el cual se viene debatiendo, pero todavía no cuaja".