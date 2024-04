Javier Milei se burló de Carlos Melconian en medio de una cena de la Fundación Libertad y el ex Banco Nación se retiró ofendido del predio de Parque Norte.

El presidente usó un tono de candonga para referirse a una metáfora que usó Melconian durante la campaña, cuando era el elegido por Patricia Bullrich para ser su ministro de Economía y cuestionaba la dolarización.

"Si vos me invitas a comer fideos con tuco y yo llego no tenés ni fideos ni tuco digo 'me invitaste a no comer o a otra cosa'. Si me esperás con papa y huevo voy a decir '¿No te habrás equivocado?'", había dicho Melconian el año pasado en El Método Rebord. "Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central", graficó.

En la noche de este miércoles, Melconian y Milei estuvieron separados por metros en Parque Norte. Eso no detuvo al presidente.

"Había uno que decía 'no podés dolarizar, si no hay fideos ni tuco no me podés invitar a comer fideos con tuco'. Bueno se equivocó", dijo Milei. "Pero es más fácil tirar volquetes de estiércol que reconocer el error", dijo.

En ese momento Melconian, que lo había escuchado a solo metros del escenario, se paró y abandonó su mesa. Lo curioso de la burla de Milei es que la hizo pese a que todavía no dolarizó y la metáfora del tuco acaso sigue vigente.

En otro tramo de su extenso discurso, de casi una hora, el presidente volvió a minimizar la ley ómnibus pese a que comenzará a ser tratada en comisión este mismo jueves.

"Hay tres elementos centrales: política fiscal, monetaria y cambiaria. Encontramos una brecha del 200%. Los mismos que dicen que había un atraso cambiario y decían que había que poner el dólar a 600, nosotros lo llevamos a casi mil y bajamos la inflación. La otra es la política fiscal. Déficit cero. Empezamos a hojear los números y hablábamos con Toto, me puse bullish, el pobre Guillermo Francos sufriendo, le dije ‘tiren la Ley Bases, tiren todo que vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Lo que era imposible lo alcanzamos el primer mes", dijo Milei.

Milei también incomodó a Mauricio Macri, que fue uno de los oradores anteriores del evento, al recordar que su gestión económica empezó a complicarse cuando incumplieron las metas de inflación. "Creí que tener un Banco Central era posible. Cuando tuvimos el mejor banco que presidió Federico [Sturzenegger] pensé que podíamos tenerlo hasta el 28 de diciembre de 2017 que se lo llevaron puesto y gatilló el regreso del kirchnerismo", reprochó.