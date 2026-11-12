PREGONANDO PREGONANDO

Tómala “BO” dámela a mi déjale algo a Braulio

¿Este viernes en la ciudad de Concordia algunos que se creen dueños de la “verdad” o el “LEGADO” peronista convocan a una reunión DE UNIDAD?
Entre Rios12/11/2026 ByN

¿De que o cual unidad hablan?, si son los mismos de siempre, algunos fueron a internas, pero la inmensa mayoría de estos “dirigentes” (de la nada) siempre ocuparon cargos por el 'DEDITO DE', nunca por el voto del afiliado.image

Hoy hay caritas (imberbes) de la NEW política que pareciera ser que bajaron de un platillo volador y que con su “caripela” , los viejos o los nuevos militantes, los van a votar.

SI NO HAY INTERNAS NO HAY UNIDAD, y eso lo saben, pero insisten en que no puede haber internas porque no hay plata, ¿(jajajajja) ¿y cuando la hubo o que?

Si en las últimas elecciones hubo varias listas que se presentaron, pero claro no jugaban para el dedo de los mandamases.

Hasta la “ZENIORA” se dio el lujo, como presidenta del PJ Nacional, apoyar a una lista que jugaba en contra de la oficializada a “DEDITO” por el PJ Provincial, así fue el resultado, les dieron de comer a sus contrincantes o adversarios en las elecciones.image

Pero insisten en seguir prendidos algunos del pantalón, del saco o como dice mi Madrina de la teta.

Y no se está de acuerdo con el que se vayan todos, ni tampoco se quiere “caripleas” nuevas. Si el pueblo militante, del PJ, quiere dirigentes en serio que demuestren ser Peronistas, que se los viera caminar los barrios, pero no ahora, sino siempre antes y después de las elecciones.

BATA DEL DEDO DE TRES O CUATRO, eso no es unidad, eso es TOMALA VOS DAMELA A MI, y si sobra para mi casa nueva del country o para mi nov@ del momento.image

Pero pareciera que es una enfermedad no contagiosa, que sólo la padece el Partido Justicialista, pero, si miramos alrededor, la gloriosa UCR, los Socialistas, los PRO, los LLA, los cientos de partiditos vecinalitas, etc, etc padecen los mismos síntomas. Son todos iguales o peores porque en muchísimos casos ni salieron aún del cascaron y ya se creen dueños de una verdad, la que desconocen, si notamos odios o mezquindades.

Si metemos a 'TODOS' en una bolsa notaremos que todos o casi todos están formados con el mismo molde seudo político/solidario, que de solidarios no tienen nada.

Con la venida del Papa León XIV se vivió en la Argentina la cruda realidad “HAZ LO QUE YO DIGO PERO NO LO QUE YO HAGO”

Fuente: ByN

Últimos artículos
Te puede interesar
fiesta arros

CODESAL acompañó la XVIII Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador

CODESAL
Entre Rios10/11/2026
Se realizó en la ciudad de San Salvador la XVIII edición de la Fiesta Nacional del Arroz, una de las exposiciones a cielo abierto más importantes de la provincia de Entre Ríos, que reúne a productores, empresas, instituciones y visitantes en torno a una de las principales actividades productivas de la región.
IMG_7435

Ziegler “la justicia que no llega a tiempo no es justicia”

pregonando
Entre Rios03/11/2026
La Dra. Ruth Ziegler, abogada especializada en Derecho Laboral, realizó una importante charla/debate en la CGT Reg Concordia, ante la presencia de muchos dirigentes gremiales y trabajadores, de diferentes áreas laborales, en dicha oportunidad fue presentada ante los presentes por el Dr. Juan D Gallo.
Lo más visto