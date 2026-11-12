Tómala “BO” dámela a mi déjale algo a Braulio

¿De que o cual unidad hablan?, si son los mismos de siempre, algunos fueron a internas, pero la inmensa mayoría de estos “dirigentes” (de la nada) siempre ocuparon cargos por el 'DEDITO DE', nunca por el voto del afiliado.

Hoy hay caritas (imberbes) de la NEW política que pareciera ser que bajaron de un platillo volador y que con su “caripela” , los viejos o los nuevos militantes, los van a votar.

SI NO HAY INTERNAS NO HAY UNIDAD, y eso lo saben, pero insisten en que no puede haber internas porque no hay plata, ¿(jajajajja) ¿y cuando la hubo o que?

Si en las últimas elecciones hubo varias listas que se presentaron, pero claro no jugaban para el dedo de los mandamases.

Hasta la “ZENIORA” se dio el lujo, como presidenta del PJ Nacional, apoyar a una lista que jugaba en contra de la oficializada a “DEDITO” por el PJ Provincial, así fue el resultado, les dieron de comer a sus contrincantes o adversarios en las elecciones.

Pero insisten en seguir prendidos algunos del pantalón, del saco o como dice mi Madrina de la teta.

Y no se está de acuerdo con el que se vayan todos, ni tampoco se quiere “caripleas” nuevas. Si el pueblo militante, del PJ, quiere dirigentes en serio que demuestren ser Peronistas, que se los viera caminar los barrios, pero no ahora, sino siempre antes y después de las elecciones.

BATA DEL DEDO DE TRES O CUATRO, eso no es unidad, eso es TOMALA VOS DAMELA A MI, y si sobra para mi casa nueva del country o para mi nov@ del momento.

Pero pareciera que es una enfermedad no contagiosa, que sólo la padece el Partido Justicialista, pero, si miramos alrededor, la gloriosa UCR, los Socialistas, los PRO, los LLA, los cientos de partiditos vecinalitas, etc, etc padecen los mismos síntomas. Son todos iguales o peores porque en muchísimos casos ni salieron aún del cascaron y ya se creen dueños de una verdad, la que desconocen, si notamos odios o mezquindades.

Si metemos a 'TODOS' en una bolsa notaremos que todos o casi todos están formados con el mismo molde seudo político/solidario, que de solidarios no tienen nada.

Con la venida del Papa León XIV se vivió en la Argentina la cruda realidad “HAZ LO QUE YO DIGO PERO NO LO QUE YO HAGO”

Fuente: ByN