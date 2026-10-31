El Intendente Bravo elevó al HCD el Presupuesto 2027: Planificar el crecimiento y seguir mejorando la ciudad

El proyecto contempla un presupuesto de $34.660.600.000, elaborado en función de la realidad económica actual y bajo criterios de administración responsable de los recursos municipales.

Entre los principales objetivos se encuentran continuar con las obras de urbanización y pavimentación, mejorar los espacios públicos, impulsar políticas habitacionales, fortalecer los servicios de salud municipal y seguir invirtiendo en el Parque Acuático y Termal, un motor fundamental para la actividad turística y económica de nuestra ciudad.

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Asimismo, el fortalecimiento y la mejora de los servicios públicos constituyen una prioridad, con el propósito de dar respuestas a las demandas cotidianas de los vecinos y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

En un contexto económico complejo, la planificación y el uso responsable de los recursos son fundamentales para sostener el funcionamiento del Municipio, atender las necesidades de la población y continuar acompañando el crecimiento de Federación.

El proyecto de Presupuesto 2027 representa una hoja de ruta para seguir trabajando por una ciudad con más infraestructura, mejores servicios y mayores oportunidades para todos.

El Intendente Bravo manifestó al respecto: “Seguir creciendo, mejorar los servicios y dar respuestas a nuestros vecinos”.

“Elevamos al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, una herramienta que define nuestras prioridades y el rumbo que queremos seguir para Federación”.

“Sabemos que la situación económica del país es compleja y que debemos administrar cada recurso con responsabilidad. Pero también sabemos que nuestra ciudad tiene necesidades concretas y que detrás de cada una hay vecinos que esperan respuestas”.

“Por eso, nuestro principal desafío es seguir transformando esos recursos en mejoras para la vida cotidiana de los federaenses, avanzar con obras de urbanización y pavimento, mejorar los espacios públicos, impulsar viviendas, fortalecer la salud municipal y continuar invirtiendo en nuestro Parque Acuático y Termal, una actividad fundamental para la economía de Federación”.

“Al mismo tiempo, queremos poner un fuerte énfasis en los servicios públicos. Sabemos que hay cuestiones que debemos mejorar y demandas que escuchamos todos los días”.

“Administrar responsablemente significa también establecer prioridades y destinar los recursos a lo que nuestra comunidad necesita”.

“A lo largo de estos años atravesamos momentos muy difíciles, pero nunca dejamos de trabajar por el crecimiento de Federación. Hoy, frente a una realidad económica que nos exige más esfuerzo, reafirmamos ese compromiso”.

“Proyecto de Presupuesto General para el Ejercicio 2027 asciende a PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL ($34.660.600.000,00)”.