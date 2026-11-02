Pilar Sordo, psicóloga, sobre el poder del diálogo interno para fortalecer la estabilidad emocional: “Es una herramienta brutal de autoconocimiento”
La psicología aplicada al comportamiento individual revela la plasticidad de la identidad ante los hechos cotidianos. En ese sentido, la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo expuso en el ciclo Conversaciones de LA NACION las conclusiones de sus investigaciones sobre la estabilidad emocional y el lenguaje.
La especialista analizó este factor durante ocho años de investigación constante. “Llego a que la unidad más básica de salud mental es el diálogo interno”, explicó.
“Cómo te hablás define tu amor propio y tu visión del mundo”, sumó la experta y explicó que el diálogo interno determina la confianza y la capacidad de resiliencia ante la incertidumbre.
La especialista recomienda prestar atención a la narrativa personal para fortalecer la autoestima, debido a que el modo en que cada persona se narra su propia historia influye directamente en su salud psíquica y en la calidad de sus interacciones sociales.
Sordo: “Cambiamos todo el tiempo”
Sordo sostiene que la personalidad carece de rasgos estáticos, ya que la evolución del carácter responde a la mutación de prioridades y opiniones: “Cambiamos todo el tiempo”, afirmó.
“Sería triste que las experiencias no te cambien”, señaló durante el encuentro, y subrayó: “Vamos evolucionando, porque somos dependiendo de las circunstancias, porque yo soy ansiosa en determinadas circunstancias e hiper tranquila en otras, porque puedo ser ordenada en algunas cosas y desordenada en otras”.
La investigadora destacó que el desarrollo personal requiere de la aceptación de la propia vulnerabilidad, un proceso que permite que los individuos dejen de lado estructuras rígidas para abrazar nuevas formas de ser, ya que la maduración exitosa surge de la capacidad de integrar los cambios externos con la realidad interna.
Cómo afecta la reducción del léxico al equilibrio psíquico
Según la especialista, el léxico actual sufre una degradación por el uso excesivo de tecnologías y recursos visuales. En este marco, citó al psiquiatra José Luis Marín para advertir sobre este riesgo emocional: “Nos enfermamos por falta de vocabulario” y sostuvo que la escasez de términos impide la correcta expresión de sentimientos complejos y genera frustración.
“Hemos reducido la cantidad de palabras que usamos”, detalló y remarcó: “Estamos hablando menos. Estamos usando menos vocabulario al hablar”. Para Sordo, una conversación genuina exige la disposición a transformarse con lo que el otro dice.
“La conversación tiene que tener ese desafío en el que yo me exponga a transformarme con lo que tú me dices. Porque si no se transforma en una especie de monólogo intermitente”, remarcó
Qué función cumple la aceptación del sufrimiento en la madurez
“Crecer duele”, afirmó la autora y explicó que la sociedad contemporánea actúa como experta en fuga y evita cualquier situación incómoda. Sin embargo, la experta sugiere una actitud de apertura ante las crisis para facilitar el aprendizaje. “Es necesario ser dócil frente al dolor”, recomendó.
“Mientras más rebelde seas frente al dolor, más se queda contigo, más te jode, más persiste, y por lo tanto menos aprendizajes te produce, la docilidad frente al dolor a mí me parece que es algo clave en el proceso del crecimiento humano”, concluyó Sordo.
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