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Messi recordó el pedido de su papá que cumplió en España: “Estaba muy ilusionado”

Antes de recibir el Princesa de Asturias, contó por qué Jorge le insistía para que viajara. El recuerdo le dio un sentido especial a su llegada a Oviedo.
deportes23/10/2026 El Tiempo

Lionel Messi contó que detrás de su viaje a España había un pedido especial de su papá. Antes de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, recordó cuánto deseaba Jorge que estuviera presente para buscar una distinción que valoraba especialmente.

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El futbolista habló este jueves 22 de octubre en una entrevista con la agencia EFE, desde el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Allí explicó que su padre, fallecido en agosto, había seguido con entusiasmo la noticia del reconocimiento y lo alentaba a organizar el viaje, pese a sus obligaciones con Inter Miami.

El pedido de Jorge que Messi recordó en Oviedo

“Él estaba muy ilusionado con este premio”, expresó el rosarino, según recogió Noticias Argentinas.

Messi explicó que los partidos de su equipo complicaban la posibilidad de trasladarse, pero que su padre insistía en que se tomara unos días para acudir a la ceremonia. Para Jorge, el reconocimiento tenía un significado que excedía los resultados y los logros dentro de una cancha.

Al recordarlo, el delantero agregó que su papá estaba feliz por la distinción y “seguro lo está disfrutando donde esté”. La entrega del galardón se realizará este viernes 23 de octubre, en el Teatro Campoamor.

Los valores que ahora transmite a sus hijos

Durante la entrevista, Messi también habló de las enseñanzas que recibió de sus padres en Rosario. Destacó el compromiso, el respeto y la solidaridad, valores que hoy busca transmitirles a Thiago, Mateo y Ciro junto con Antonela Roccuzzo.

También recordó su formación en Barcelona y las responsabilidades que aprendió a asumir desde joven. Al referirse a su trabajo solidario, explicó que muchas colaboraciones se realizan de manera reservada y que su intención es ayudar sin buscar exposición.

Esa faceta fue parte de los fundamentos del premio. El jurado de la Fundación Princesa de Asturias destacó tanto su trayectoria deportiva como su tarea para favorecer el acceso de niños en situación de vulnerabilidad a la educación y la salud.

El reconocimiento también valoró su constancia y su compromiso con el juego colectivo, aspectos que acompañaron la elección anunciada en junio.

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