PREGONANDO PREGONANDO

LA CULTURA TAMBIÉN ES CONTENCIÓN Y OPORTUNIDADES

Ayer compartí un hermoso festival por el Día de la Madre en el barrio 202 Viviendas, organizado por la familia Molares junto a vecinos colaboradores, quienes tuvieron la gentileza de invitarme.
27/10/2026pregonandopregonando

Recibí muchísimo cariño y afecto, y me emocionó especialmente el agradecimiento de tantos vecinos por el trabajo que pudimos hacer juntos cuando me tocó estar en la gestión.

También escuché la preocupación de los organizadores y de los grupos de folclore por la falta de apoyo y la discontinuidad de los talleres barriales.

Porque aquellos talleres no eran solamente espacios para aprender a bailar. Eran lugares de encuentro, de integración y, fundamentalmente, de contención para nuestros chicos, jóvenes y familias.

La cultura, como el deporte y la educación, también genera oportunidades y construye comunidad.

Necesitamos volver a involucrarnos, trabajar juntos y recuperar esos espacios que tanto bien le hicieron a nuestros barrios.

Todos tenemos que ser protagonistas de esta historia. Porque queremos una Concordia con oportunidades para todos, no solamente para quienes pueden pagarlas.

Gracias a la familia Molares y a todos los vecinos que hicieron posible este hermoso encuentro.

#MarceloCresto #Díadelamadre #Barrio202Viviendas 

✌️ SEAMOS PROTAGONISTAS DE ESTA HISTORIA.

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