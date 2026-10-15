¿QUIEN FUE JORGE FERNANDO CASTRO? POR LA LEY DEL BOXEO

«El Roña» debutó el 14 de febrero de 1987, ganando por KO en su Caleta Olivia natal. Luego destruyó a mucha gente ahí, en Comodoro, en Río Gallegos, y demás lugares «remotos» del fin del mundo. Tuvo una carrera «meteórica» en los rankings argentinos. Nacía un tipo único, inimitable.

Cada quince días tenía una pelea, iba sin conocer a sus rivales, a los jueces, ni a los árbitros. Estaba más que dispuesto a caminar a «través del fuego» con tal de ganar y brindar. La gente lo sabía y eso la seducía y mucho. Le decían «Locomotora», le decían «Roña», y le gritaban ¡de todo!! De estilo popular y callejero, pegaba con las dos, mandíbula de acero, y mucho huevo y corazón. Tenía unos «toresani» así de grandes. Fue un «fenómeno de masas», en la década de los 90. Castro fue campeón argentino Mediano Liviano (1989), sudamericano Mediano Jr. (1990), mundial Mediano (1994), y sudamericano Cruceros.

Era una de las grandes esperanzas de los Semimedianos, la otra era el querido Miguel Ángel «El Puma» Arroyo. Uno se tenía que ir, el otro seguía rumbo a los cielos de la gloria. ¿La fecha? 2 de febrero de 1989. ¿El lugar? El Luna Park (abría solo para él) de Buenos Aires. Lo reabría «El Roña». Carismático y gran bocón, era un tipo que «pagaba con los puños lo que firmaba con la lengua».

Castro gana por KO 9, recibe y se ríe, pega y habla. Inventivo, hábil, sádico y masoquista en el ring. Va desmoronando física y mentalmente al salteño. Fue una obra de arte para la «gilada» de Corrientes y Bouchard, siempre «sedienta» de estos ídolos populares. Sigue asombrando al boxeo argentino con ese estilo de cantina, de guapo de barrio y gestos de crack. Irritando y mucho a los puristas que le reclamaban un mayor apego al gimnasio. Todo no se puede… Él siempre toleró y nunca se enojó con las críticas de los periodistas.

Es perdedor por puntos en la pelea de título mundial en París, Francia, de Terry «El Terrible» Norris, el 13 de diciembre de 1991. Siempre difícil de conectar con su guardia alta, hamacando el tronco a los laterales y con sus grandes reflejos. Castro tenía la «esencia esencial» de un genio. Nadie le ganaba. Eran tarjetas de jurados obsecuentes con la industria nomás…

Va a pelear con Roy Jones Jr. La maravilla negra de los Estados Unidos en su Pensacola natal, Florida. Pierde por puntos un 30 de junio del 92. Da ventajas de altura y alcance. Sin embargo, fue la primera vez que «Superman» Roy, quizás el mediano más rápido de la historia, fue llevado hacia «arenas movedizas», hasta escuchar por primera vez en su carrera las tarjetas de los jurados. Y nunca nadie le había pegado tanto, ni antes ni mucho después.

Castro finalmente consagra campeón del mundo mediano liviano de la A.M.B. un 12 de agosto del 94, frente a Reggie Johnson en San Miguel de Tucumán. Luego lo defiende en el Municipal de Caleta Olivia, noqueando a Alex Ramos más temprano que tarde. Su derecha, como rayo y dibujada desde ángulos que no existen en ningún libro, fue todo un gran problema para el bueno de Ramos.

La victoria frente al invicto John David Jackson en Monterrey, México por KO 9, fue la pelea del año, el KO de la década y una de las definiciones más dramáticas y categóricas de alguien que pasa, «de vencido a vencedor» en un solo instante. Solamente separado por una mano que solo él podía meter el. «La mano de Dios», como se le llamó en aquel momento.

Ese KO se lo mira y lo mirará por los siglos de los siglos. Castro casi ciego, todo roto y burlado por Jackson finge desmoronarse, cuando lo vienen a «sacar», mete una mano que nos hizo llorar de emoción a todos. Vos, Castro, fuiste un genio de pies a cabeza. Dejaste esas «perlas de los genios». Como Diego, como Monzón.

Luego gana y pierde con el legendario Roberto «Mano de Piedra» Durán en Mar del Plata y en Panamá. Y sigue hasta los 40 años. Siendo competitivo y logrando dos chances mundialistas frente a Jirov y Gómez por la categoría de los Cruceros. Con 20 kilos y 20 años de más que en sus años de gloria y loor. Lo lograba porque era de esos que nacen uno cada cien años…

Jorge Fernando Castro fue el único que llenaba todo lo que tocaba, los estadios, los gimnasios, los corazones de amor y de guerra. Agrupaba multitudes a favor y en contra. Personal, distinto, único, e irrepetible. Es padre de 15 hijos. Siempre fue un jodon, jodido y jodidor. Profesor del «humor y del amor» como solo él sabía hacerlo. Castro fue todo en uno. Castro, y esto léanlo bien, «gurises» ustedes, fue un tipo inimitable.

Es que la gente, los periodistas y «demás» aman con locura a un tipo que vive, vivió y siempre vivirá con una pasión que «echaba humo» como una locomotora, como Jorge «Locomotora» Castro. Si escuchan o leen a algún influencer o periodista «cazador de ídolos», o refutador de leyendas «sacándole el cuero» a este negro, es más que seguro que si lo sacas a tener un día en la vida de este hombre, se «apuna», le va a sangrar la nariz.

Castro falleció el 13 de octubre del 2026. Se descompensó en un bingo de Morón; desde hace años sostenía comedores y merenderos en el conurbano. Se fue el último gran noqueador. El último gran ídolo popular que llenaba el Luna Park.

Cuando un día me habló y me dijo que le encantó mi homenaje y quería hablar conmigo y hacer una nota, todo tuvo sentido. No sé si disfruté de subir la montaña, del proceso. Pero llegar a mi cima y conocerlo tan humilde y agradecido sí que fue estar en el cielo. Hoy escribiendo su adiós… lloro y moqueo.

FUENTE: Federico Müller