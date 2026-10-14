REUNIÓN ENTRE RIVER Y ESTUDIANTES EN EL MONUMENTAL

El mundo del fútbol argentino todavía sigue sacudido por lo que fue el encuentro entre Juan Sebastián Verón, Stefano Di Carlo y dirigentes de Estudiantes y River en las oficinas del Monumental, en una postal que marcó un enfrentamiento claro con Claudio Tapia y su gestión, pero que puede derivar en aspectos muy interesantes para ambas instituciones.

Según pudo conocer Cielosports, en la mesa de trabajo que fue conformada se planteó que de aquí a fin de año se van a discutir diferentes acuerdos de reciprocidad para que los dos clubes puedan sacar provecho, en una alianza que va desde lo comercial, también el aspecto social y hasta incluir futbolistas.

En principio una de las ideas más importantes tiene que ver con la posibilidad de que los planteles profesionales del Pincha y el Millonario puedan realizar la pretemporada en un mismo destino, incluyendo también la disputa de amistosos y compartir los sponsors que puedan obtener, algo que ya viene haciendo River en el último tiempo.

Además, entre los clubes se podría dar la cesión de jugadores de las divisiones inferiores, algo que en Núñez vienen haciendo en el último tiempo con Defensa y Justicia, Aldosivi de Mar del Plata y Sarmiento de Junín, pudiendo potenciar juveniles en el Country de City Bell, y bien que se dé a la inversa, llevando el León chicos a River.

El rol social, también en discusión

Por último, hay un proyecto de tareas en conjunto entre la Fundación River Plate y la Fundación Estudiantes, teniendo actividades diversas y en favor de los más necesitados, con el Pincha teniendo la presencia del propio Verón en algunas ocasiones, especialmente en el Día del Niño y la Navidad, acercándose a los barrios más carenciados.