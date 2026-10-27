Dicen que dicen, que los argentinos tenemos mala memoria, sera tan asi?

Porque se acuerdan de lo mal de algunos gobiernos, por que será siempre mencionan a los negros peronchos y no a los perfumaditos rubios de piel blanquita, sangrientos y cipayos que gobernaron antes del '45 y después del '55, en que asesinaron, fusilaron, destruyeron y se robaron todo, (derechos, conquistas sociales, etc etc).

Fueron Traidores a la Patria y cuando se fueron dejaron no sólo el país en llamas también dejaron deudas enormes.

¿Es necesario que se las mencione? Sólo de los últimos 50 años... Isabelita cuando "SE FUE" dejó u$s 4.500 los asesinos uniformados que gobernaron con la derecha, los ucr y la iglesia cómplice, además de las muertes y desaparecidos, la entrega del patrimonio nacional a extranjeros, una deuda de u$s 45.000 millones.

Luego vino Don Raulito de la UCR (inventor de la caja PAN para comprar voluntades o los pollos Mazorin).

Don "democrático", Raúl tardó en devolver los gremios y obras sociales, las que destruyeron los traidores de las Leyes y asesinos.

Raulito dejó el país el llamas y una enorme deuda e hiper inflación.

MUCHOS, "se olvidan" de mencionar a Carlitos Saúl, a Fernandito De La Rúa, a Mauricio Macri y ahora el innombrable Javier y quienes fueron sus asesores en economía y temas sociales.

TENGAMOS MEMORIAS DE QUIÉNES DESTRUYERON Y DEJARON ENDEUDADO AL PUEBLO TODO .

Y no no hay problemas por realizar negocios con foráneos el problema es cómo y porque, ohhhhh casualidad las que son rentables y a precios de amiguitos, y como olvidar a nuestro innombrable presi que TITULA DE HEROES A LOS EVASORES ...

¿Quieren que siga refrescando la mente odiadora y negativa que algunos tienen ?

Fuente. Sergio Esquivel