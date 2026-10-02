Estudiantes recibe este sábado a Social Federación

El equipo de la capital del citrus buscará cortar la racha adversa de dos derrotas consecutivas en casa.

Tras perder nuevamente de local ante Sarmiento en tiempo suplementario, el "verde" afrontará su tercer partido consecutivo en calle San Luis y Santa María de Oro y en esta oportunidad el rival será Social y Deportivo Federación. El club de la ciudad jardín es escolta de los punteros La Armonía y Sportivo San Salvador pero también llega de cosechar dos traspiés en fila.

Concordienses y federaenses ya se enfrentaron por la segunda fecha de la primera rueda el 14 de agosto con victoria clara para Social por 101 a 62. Aquella noche en Federación Agustín Carnovale convirtió 22 puntos en el vencedor e Iván Villarroel terminó con 17 en la visita.

Ramiro Barón y Santiago Cáceres serán los árbitros del encuentro mientras que Daniel Paván estará de comisionado técnico.

La derrota en la prórroga con Sarmiento

En el marco de la octava fecha de la Liguilla Entrerriana de básquet, el Club Estudiantes Concordia sufrió una nueva derrota al caer el último viernes de septiembre en tiempo suplementario ante Sarmiento de Villaguay por 75 a 71 tras haber igualado en 63 en el reglamentario.



El dueño de casa había tenido un buen primer tiempo quedándose con el cuarto inicial por 20 a 13 y yendo al descanso largo arriba 40 a 28 tras el parcial de 20 a 15 en el segundo cuarto.

En el complemento todo iba a empezar a cambiar, el "rojo" villaguayense logró un parcial de 20 a 10 para cerrar el tercer cuarto solo abajo por dos, 50-48.

El último cuarto hubo imprecisiones, nerviosismo y bajo goleo. El huésped con el 15 a 13 a su favor llevó el juego a tiempo suplementario con el marcador empatado en 63.

En la prórroga con los triples de Riquelme y Poqué, Sarmiento se quedó nuevamente con el partido en tiempo suplementario. Parcial de 12 a 8 y triunfo por 75 a 71 para la visita.