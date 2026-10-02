La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia, sigue su acionar

Abrió la reunión el compañero Ramón Cabrera, quien realizó un detallado informe sobre lo ocurrido el miércoles pasado, cuando la policía de entre ríos, se hizo presente y detuvo a los compañeros Ramón Cabrera, Julio Perlestein y Claudio Veron.

Agradecemos a los abogados Facundo Pérez y Marcos Petit, quienes en menos de 5 minutos estuvieron presentes en la jefatura de policía junto a nuestros compañeros detenidos, también al abogado Javier Román quien estuvo en jefatura de policía y después concurrió a tribunales donde se contacto con la fiscal Andrea Conti, quien manifestó que tenía conocimiento de lo ocurrido y manifestó que habíamos realizado una intimidación pública, con la quema de una cartulina de 20 x 30 centímetros, que tenía dibujada una bandera de Estados Unidos, en repudio a las manifestaciones del presidente Donald Trump y a la postura adoptada por el presidente Javier Milei.

Además así como la fiscal Andrea Conti, actuó con cerelidad, nos hubiera gustado que la fiscal Julia Rivoira que hace más de tres meses estamos esperando nos responda sobre la presentación que hicimos contra la contratación que realiza el intendente Francisco Azcue a jubilados, que no realizan aportes a la caja de jubilaciones y al OSER y siguen cobrando sus jubilaciones y cobran en el municipio con el código 600 que tenemos entendido es para registrar los viáticos.

El compañero Ramón Cabrera agradeció a los gremios de agmer, ate concordia, ate provincia y CTA autónoma, que se solidarizaron rápidamente con los compañeros detenidos y repudiando el hecho, en cambio cuestionó a los gremios de la CGT Secciónal Concordia por no haberse pronunciado sobre lo ocurrido ninguno de los gremios lo hizo.

Además saludo a todos y todas las y los jubilados provinciales que hoy festejaban su día. Posteriormente hizo uso de la palabra Bebé López, quien ratificó los dichos de Ramón Cabrera y pidió a los fotógrafos presentes se juntaran delante de todos los compañeros presentes, para que sean visibilizados ya que ellos habían organizado un camarazo en repudio a la policía de entre ríos, por la detencion del compañero Claudio Veron, quien nos acompaña todos los miércoles junto a otros fotógrafos registrando todo lo que ocurre.

Posteriormente hicieron uso de la palabra el compañero Pitavino por los fotógrafos presentes, la compañera Ivana por el partido obrero, el compañero Franco por la UJS, el compañero Adente por los docentes de la UTN, una compañera jubilada de agmer, la compañera Chapitel por agmer, la compañera Agustina por la Juventud Peronista, la compañera Liliana Polastri por los ambientalistas y Lucho Román por la UCR.

La mayoría condenaron la represión ejercida por la policía y la justicia. También condenaron y repudiaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su fallo a favor de la extrarejanción de las tierras , dicho fallo va en contra de lo aprobado por el Congreso de la Nación, que limitaba la venta de tierra a los extranjeros.

Para finalizar queremos agradecer a los compañeros de los movimientos sociales Surge, Movimiento General Belgrano, CTA Autónoma, FAG DUT Asociación Gremial Docentes de UTN, Agmer Concordia, Ate Concordia, Partido Obrero, UJS, Juventud Peronista, Jubilados y Jubiladasy a todos los que nos acompañaron, muchas gracias.

Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia.

Claudio Veron Jorge López. Ramón Cabrera

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