Cornide respaldó a García Cuerva y cruzó a Nuñez “Hablar de pobreza, trabajo y dignidad no es hacer política”

El presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, respaldó las declaraciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre la situación social que encontrará el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina.

“García Cuerva está hablando de una realidad que vemos todos los días. Hay familias con dificultades, trabajadores preocupados y pequeñas y medianas empresas haciendo enormes esfuerzos para sostener la actividad y el empleo. Hablar de pobreza, de trabajo y de dignidad no es hacer política: es hablar de las personas”, afirmó Cornide.

Las declaraciones se producen luego de que Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuestionara públicamente al arzobispo y reclamara que se dedicara a “predicar la palabra de Dios” en lugar de intervenir en cuestiones políticas.

De esta manera, Cornide cruzó a Nuñez y planteó que el debate debería concentrarse en la situación social. “No creo que el camino sea descalificar a quien advierte sobre una realidad que existe. La pobreza existe, las dificultades de muchas familias existen y los problemas que atraviesan las PyMEs también existen. Podemos discutir las soluciones, pero no deberíamos dejar de mirar los problemas.”

El dirigente empresario sostuvo que la situación de las pequeñas y medianas empresas constituye uno de los indicadores más concretos de lo que ocurre en la economía cotidiana.

“Las PyMEs estamos en contacto directo con la realidad. Sabemos cuándo una familia empieza a comprar menos, cuándo un comercio no puede reponer mercadería o cuándo una pequeña industria comienza a tener dificultades para sostener sus puestos de trabajo. Detrás de cada número económico hay personas”, señaló.

Cornide coincidió además con la preocupación de García Cuerva por la fragmentación y el clima de enfrentamiento que atraviesa al país. “Si frente a cada opinión diferente la respuesta es la descalificación, terminamos profundizando precisamente esa Argentina herida de la que habla el arzobispo. Necesitamos recuperar el diálogo y la capacidad de escucharnos.”

Cornide recordó su histórica relación con la Iglesia y su participación en las iniciativas vinculadas con la visita de Juan Pablo II a la Argentina en 1987, y consideró que la llegada de León XIV representa una oportunidad para recuperar una agenda de encuentro.

“El Papa encontrará dificultades, como señaló García Cuerva, pero también encontrará millones de argentinos que siguen levantándose todos los días para trabajar y salir adelante. Encontrará comerciantes que levantan la persiana, empresarios PyME que sostienen puestos de trabajo y familias que no bajan los brazos. Escuchar esa realidad no divide a la Argentina. Al contrario: puede ayudarnos a empezar a unirla”, concluyó.