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Federación Agraria expresó su preocupación por el avance de proyectos que afectarían el cooperativismo y las economías regionales

Federación Agraria de Entre Ríos expresó su preocupación por el impulso de una serie de proyectos del Gobierno nacional que afectarían al sector agropecuario y al cooperativismo.
Entre Rios18/08/2026 apfd
 El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, las cooperativas, las economías regionales, los consocios camioneros y el financiamiento de las economías regionales con tasas acordes, son alguno de los sectores señalados.
caminos de la produccion
caminos de la produccion

El Director del Distrito III de Federación Agraria Argentina (Faaer), Matías Martiarena, analizó una serie de proyectos impulsados por el Gobierno nacional que, según su visión, podrían afectar al sector agropecuario y al cooperativismo. Habló del el avance del Estado sobre el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva), la situación de las cooperativas y las economías regionales.

Rol estratégico

El federado sostuvo  que el Ipcva cumple un rol estratégico al “abrir mercados internacionales, financiar estudios técnicos y promocionar la carne argentina en el exterior, también en el mercado interno “por lo que rechaza “la idea de convertir su financiamiento en un aporte voluntario”, advirtiendo que “ello favorecería únicamente a los grandes frigoríficos y perjudicaría a los productores de menor escala”. Agregó que hay que entender que las acciones que realiza “el Ipcva son a muy largo plazo”

Un claro ejemplo lo encontramos  “Cuando  las exportaciones de carne estaban cerradas, el instituto promocionaba la carne en Estados Unidos y en  China, mercados que le dan al precio de la hacienda en pie un valor interesante”.

En cuanto a la normativa 1115 de la Unión Europea, resaltó que “el instituto fue el que financió distintos trabajos, además de profesionales  para que puedan hacer también los acuerdos comerciales con distintos mercados”.

También opinó que “a veces es difícil para el productor entender esas cuestiones y hay una en particular  que, como a nosotros nos gusta tanto la carne que hacemos, entendemos que la carne Argentina se vende sola, y la realidad nos marca que no es tan sencillo, como se lo plantea”.

Mesa única

Finalmente, recordó  que  “están, en el Ipcva,  las cuatro entidades del campo, cinco entidades de la industria frigorífica y también el Estado, que tiene a cargo la sindicatura y es parte del Consejo de Representantes, Es la única mesa que hoy tiene funcionamiento en la Argentina, en la cual se sientan todos los actores de la cadena, definiéndose  un montón de cuestiones, en donde no solamente es la promoción del producto cárnico, también cómo ir mejorando toda la parte productiva”.

Los caminos

El federado destacó la importancia de “fortalecer los consorcios camineros en Entre Ríos, tomando como referencia el modelo de Córdoba, donde los productores participan activamente en la ejecución de obras mediante un sistema más ágil y menos burocrático”. En ese sentido, resaltó  que la provincia “dispone de recursos, pero que las demoras administrativas impiden responder con rapidez al deterioro de los caminos rurales”.

El rol de las cooperativas

Asimismo, defendió el régimen cooperativo frente a la propuesta de “gravar con el impuesto a las ganancias, argumentando que estas no persiguen fines de lucro, reinvierten sus excedentes en beneficio de los socios y las comunidades, cumpliendo un rol fundamental  en el acceso al crédito, los servicios y el desarrollo económico de numerosas localidades entrerrianas, estando un 30 de la electrificación rural de la provincia en manos de cooperativas, brindando, las mismas,  un servicio esencial al productor”.

Indicó que los “que pagan impuestos a las ganancias son los socios de las cooperativas, que son los productores ellos son los que llevan adelante el pago de ese impuesto. Además las cooperativas tienen excedentes y no ganancias porque es una entidad sin fines de lucro y esos excedentes se reparten a diferencia de empresas privadas y tienen una distinta composición.

Así, precisó que “primero,  reparten el 5% a un fondo de desempleo, un 5% a capacitaciones y un 5% a la mejora del salario de sus empleados, que no todas las empresas privadas lo hacen. También aportan otro 2% de ese excedente al sistema un impuesto cooperativo que surge de una base patrimonial”.

Además, señaló que “hay que entender que cuando el sistema financiero agota a los productores por diferentes cuestiones, porque le fue mal en la cosecha, clima adverso,  gobierno, medidas equívocas y por todos los problemas que la gente sabe que pasan en el sector agropecuario, es la cooperativa quien  entra en escena,  porque sabe quién es el productor, que familia trabaja que campo es el que siembra. En definitiva  la Cooperativa es la que sostiene, en las buenas y en las malas, a los  productores”.

Economías Regionales

Martiarena detalló que todo el cordón citrícola “genera trabajo a más de 25.000 personas por día que van de Concordia  y de lugares aledaños  a las quintas, al igual que el arroz, economía que emplea  a 100 personas cada 1.000 hectáreas con San Salvador, la  capital nacional del arroz, y toda la industria arrocera en nuestra provincia, atraviesan un momento muy difícil”.

Sostuvo que es “las dos economías son importantes para el desarrollo de camioneros, productores,  gente que trabaja en los acopios, cooperativas, todo lo que está a la vuelta, es sumamente necesario poder sostener dos economías regionales, que requieren en forma urgente de un financiamiento razonable”, concluyó. (APFDigital)

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