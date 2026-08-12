Leo Schey “Las peores vacaciones de invierno”

Como integrante de la Cámara Entrerriana de Turismo, Leonardo Schey, trazó un panorama muy crítico para la actividad y aseguró que las vacaciones de este invierno fueron “las peores” de sus 26 años en el sector. Advirtió que por el impacto que podrían tener las inundaciones en los principales destinos turísticos de cara a la temporada de verano no se esta haciendo nada y cuestionó la falta de asistencia por parte del Estado provincial ni en las localidades, solo se vende un triste humo y falsas promesas.

“Es tristísimo lo que está pasando. Nunca pensamos que íbamos a atravesar una pandemia y pudimos sobrevivir. Y mucho menos pensamos que esta realidad actual iba a ser peor que la pandemia”, continuo. al describir la situación que atraviesa el turismo en Entre Ríos.

Schey afirmo que, a diferencia de la pandemia, hubo políticas públicas de asistencia para todos los sectores, actualmente los prestadores enfrentamos dificultades para sostener las actividades, afrontar los impuestos y el incremento de los servicios sin ningún apoyo del Estado.

Críticas a la gestión provincial

Schey cuestionó el rumbo de la actual Secretaría de Turismo de Entre Ríos y marcó las diferencias con la gestión que esperaba de integrantes de la Cámara que pasaron a ocupar cargos en el Gobierno y a los que concurrimos no nos dan ni una moneda de viatico siendo que estos se han incrementado más del 40 %.

“Muchos de los que están en la Secretaría de Turismo estaban en la Cámara y la usaron para poder llegar con la intención de hacer lo que toda la vida reclamamos: ‘que la actividad turística tenga profesionales que conozcan la realidad de las problemáticas de los que estamos viviendo por y para el turismo”

Pero actualmente “se están cometiendo muchos errores”, la gestión actual intenta mostrar una realidad diferente a la que atraviesan los prestadores. Hay muchas mentiras y tratan de vender espejitos, como si fuésemos tontos”, afirmó.

En el Ente Mixto de Turismo. hasta el momento hubo una sola reunión, se presentó un informe sobre lo realizado y buscaron el aval de la Cámara, pero la entidad finalmente no lo otorgó. “En la realidad no funciona. No se está haciendo absolutamente nada”.

“Son las peores vacaciones de invierno de los últimos años”

Schey aseguró que las vacaciones de invierno fueron “las peores” que recuerda en sus 26 años de actividad turística y anticipó además preocupación por el impacto que podrían tener las inundaciones sobre distintos destinos de Entre Ríos”

La caída del consumo es el principal deterioro del visitante que recibe la provincia: los turistas provenientes de Buenos Aires y Cordoba.

“El gran centro emisor de Entre Ríos es Buenos Aires, la clase media trabajadora que junta un manguito para hacerse dos o tres escapadas por año y venir a la provincia”, Afirmo Schey, ese segmento se encuentra actualmente endeudado y dejó de viajar, lo que repercute directamente en los destinos entrerrianos.

Algunos establecimientos de mayor categoría, como los hoteles cuatro y cinco estrellas y los complejos termales, mantienen algunos niveles de ocupación porque apuntan a otro segmento del mercado, que cuentan con una cantidad limitada de plazas y que sus registros no pueden utilizarse para representar la situación general del turismo provincial: “En base a eso dicen que la ocupación es buena, pero no es real”