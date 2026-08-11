Más de 130 millones de pesos en un año: se conoció un nuevo dato que complica a Manuel Adorni y su mujer

El peritaje confirmó un dato muy importante: antes de sumarse al gobierno de Javier Milei, el expanelista de Baby Etchecopar tenía gastos anuales por 1,8 millones de pesos, apenas un año después, el 31 de diciembre de 2024, la cifra había subido a 113 millones.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Según Clarín, el fiscal federal Gerardo Pollicita estableció que las declaraciones juradas patrimoniales de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, no son consistentes, por ese motivo, solicitó que el exfuncionario justifique su situación, y ahora el exjefe de Gabinete tiene 15 días para tratar de dar las explicaciones necesarias.

En el requerimiento de justificación que escribió el magistrado, al que tuvo acceso el medio antes citado, se explica que “la reconstrucción deja atrás el tratamiento individual, porque el patrimonio de Manuel Adorni y el de su cónyuge no funcionan como compartimentos estancos, sino como una unidad económica de hecho. Ambos integran un mismo grupo conviviente, comparten bienes, afrontan gastos comunes y canalizan pagos desde cuentas de uno u otro según la operación”.

Pollicita se apoyó en un informe que realizó la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

El desglose de los gastos de Adorni y su mujer

De acuerdo a la información obtenida por el fiscal, el 31 de diciembre de 2023, el matrimonio informó gastos por $1.801.864,24; apenas un año después, con Manuel Adorni ya como vocero presidencial, sus gastos eran de $113.308.286,69, consigna Clarín. Al terminar el 2025, el funcionario y su pareja tuvieron gastos por valor de $122.519.161,48.

Según Pollicita, estos números muestran “un nivel de vida y de una capacidad de disposición de fondos que, ya en una primera aproximación, lucen desajustados respecto de los ingresos lícitos del ex funcionario”.

El fiscal remarcó que el exvocero y su pareja realizaron adquisiciones muy importantes, por ejemplo, solo en 2024 compraron un Jeep Compass por $21.500.000, y el lote 380 del Country Indio Cuá por 120.000 dólares.

El problema, según el magistrado, es que Adorni y su mujer gastaron más dinero del que realmente tenían. “Los lícitos comprobados alcanzan a $229.752.283,20, que alcanzan $103.201.460,20 conformados por los haberes percibidos por Manuel Adorni y $126.550.823 de ingresos de Bettina Angeletti, vinculados con proveedores. De allí surge una diferencia en pesos de $43.068.549”, señala el magistrado.

Para la fiscalía, “la magnitud del salto patrimonial registrado en apenas dos ejercicios” no coincide con “los ingresos comprobados durante el período”.

Manuel Adorni

Cómo el informe técnico que recibió el fiscal sobre Adorni

El fiscal Pollicita recibió un informe técnico, elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), donde se estudió la evolución económica de Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023, cuando el expanelista televisivo se convirtió en funcionario de Javier Milei.

La DAFI señala en su escrito que hay “inconsistencias” en la información presentada por el exvocero. Se estudió de manera individual a Adorni y Angeletti, también se hizo un examen de la familia y la evolución de sus bienes, inversiones, créditos y deudas existentes al comienzo y al cierre de cada año, identificando también los ingresos y los egresos de los fondos que tuvieran respaldo documental.

Manuel Adorni

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA) los expertos además tuvieron en cuenta: movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

El objetivo era reconstruir tanto las entradas como las salidas de dinero para relacionarlas con los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos.

El informe demostró inconsistencias y, por ese motivo, el fiscal le solicitó a Adorni una justificación.