El gobierno de Milei recaudó $1,5 billón para obras viales, pero destinó más de $1 billón a inversiones financieras

El informe pone el foco en el “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/01 que recibe una parte del impuesto a los combustibles líquidos con un destino específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. El Ministerio de Economía nacional, a cargo de Luis Caputo, es la autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario y administra la cuenta especial donde ingresan y salen los fondos.