Suba de la hacienda: ¿mejora el margen del negocio?

La Copa Entre Ríos conoció la conformación de las zonas hace unos días y hace pocas horas ya también los cruces de la primera fecha. El torneo comienza este fin de semana del 13 y 14 de diciembre.
Hace seis meses, el estudio Elizalde&Riffel analizó distintos planteos en campo criador y concluyó que incorporar la recría per se no traía beneficios económicos. Ante el nuevo escenario de precios, el dilema actual es si sigue siendo necesario terminar los animales para que los números cierren. Qué cambió con la carne cara.
Desde principios de octubre el precio real del novillo marca máximos anuales en Cañuelas, tendencia que tradicionalmente ocurría en diciembre o a principios del año siguiente. En este contexto, el estudio Elizalde&Riffel evaluó el efecto de la terminación en el margen de empresas que hacen cría-recría en campo criador, un esquema muy difundido en la región pampeana.
Un análisis de este tipo, realizado en junio de 2025, reveló que cambiar parte de la cría por recría no mejoraba el resultado económico y que para despegar había que dar un paso más integrando el engorde al negocio. Ahora, repiten esa modelización para ver si los precios actuales que lucen tan favorables dejan algo más en el bolsillo del productor. Qué conviene con la suba: ¿vender el novillito o el gordo?
Los modelos
El primer paso fue establecer tres planteos en los que se reemplaza parte de la cría por la recría en un campo criador, según su grado de intensificación, utilizando los mismos recursos para ambas actividades.
Los niveles de intensificación se basan en ir sustituyendo cierta superficie de campo natural por algún recurso forrajero, sea promoción anual o pastura perenne, lo cual permite aumentar la carga animal y la ganancia de peso durante la recría. Los datos del siguiente cuadro se obtuvieron a partir de los avances logrados mediante estas prácticas en campos asesorados por la consultora en la provincia de Buenos Aires.
Los modelos de cría contemplan una tasa de destete del 80% y un peso al destete del ternero de 180 kg. En tanto, la ganancia de peso durante la recría (10 meses) es de 0,4 kg/día para el modelo de baja intensificación y de 0,45 kg/día para los de media y alta intensificación.
El precio de venta del ternero destetado se estableció en $5.300/kg y el del recriado en $4.452/kg, con una relación de compra/venta de 83% entre ambas categorías.
La integración recría-engorde contempló la compra del ternero y la venta del recriado al engorde a los mismos valores detallados anteriormente ($5.300 para el ternero a recriar y $ 4.452 para venta interna del recriado).
El precio de venta del novillo terminado a corral (410 kg) se fijó en $4.292/kg; la ración de engorde a razón de 263.000 $/t de MS y el costo del suministro a $400/cabeza/día. El alquiler de la tierra se estableció en 65 kg con INA de 3884 $/kg.
Con estos parámetros se obtuvieron los resultados de la cría pura, la cría-recría y la recría-engorde a corral, en los tres niveles de intensificación.
En kilos
Producción de carne (kg/ha) en cría, recría y recría-engorde a igual carga animal en tres niveles de intensificación. Costo de oportunidad de la tierra =65 kg Nov. INML.
La recría produce más kg de carne/ha que la cría independientemente del nivel de intensificación. El reemplazo de parte de la cría por recría permite incrementar entre 17% y 40% la producción (barra amarilla) dada su mayor eficiencia para utilizar los mismos recursos forrajeros.
La integración recría-engorde (barra verde) mejora aún más la producción por hectárea dado que posibilita agregar más kilos por cabeza. Cabe aclarar que estos kilos no son producidos a partir del campo de cría ya que el alimento se considera comprado a terceros o a la agricultura de la misma empresa.
En plata
A continuación, se comparan los resultados económicos de las actividades de cría, recría y recría-engorde con igual carga animal (EV/ha), utilizando los mismos recursos forrajeros en cada nivel de intensificación.
Margen bruto (U$S/ha) en cría, recría y recría-engorde en tres niveles de intensificación, con valores de noviembre 2025. Costo de oportunidad de la tierra = 65 kg novillo INML.
A pesar de que la recría mejora la producción de carne/ha, el margen bruto de la cría en promedio fue superior al de la recría, independientemente del nivel de intensificación. Es más, cuando este nivel es bajo, la inclusión de la recría empeora el margen (16 U$S/ha y – 45 U$S/ha para cría y recría, respectivamente).
En ese sentido, las mejoras en las ganancia de peso (de 0,4 kg/d en el nivel bajo a 0,45 kg/d en los niveles medios y altos), además de la carga, no son suficientes para superar el resultado de la cría ya que la mayor producción de los recriados es neutralizada en gran parte por la compra-venta negativa entre el novillito y el ternero (83%).
Planteo superador
Para mejorar el resultado de la cría/recría, en lugar de vender terneros o los novillitos recriados es necesario terminarlos a corral.
La integración recría-engorde genera un plus de 149 U$S/ha (al pasar de -45 a 104 U$S) en el nivel bajo de intensificación. En los niveles superiores también aumenta ese plus a medida que crece la intensificación (178 U$S/ha y 203 U$S/ha para el nivel medio y alto, respectivamente), dada la mayor carga de animal recriado por hectárea.
Estas mejoras responden a que la compra-venta entre el novillo gordo y el novillito recriado es levemente desfavorable, o sea, del 95 % ($4292/$4452), mientras que la del novillito recriado y el ternero es más negativa, del 83% ($4452/$5300).
Un análisis de sensibilidad demuestra que para que el margen de la recría mejore, el precio del recriado debería alcanzar el 88 % del precio del ternero, algo que actualmente no ocurre (la media histórica es del 82%).
Adicionalmente, el costo del kg producido (2.400 $/kg) en la etapa de terminación a corral es inferior al precio de venta del novillo gordo ($4.292). Esto genera un margen positivo en los kilos hechos a corral que anula la ventaja de vender el novillito aún a un precio mayor que el del novillo gordo (4452$/kg el recriado y 4292 $/kg el gordo).
En cuanto a la rentabilidad sobre el capital de trabajo, que se vuelca en el siguiente gráfico, el comportamiento fue similar. Se aclara que el capital de trabajo es la suma del capital hacienda (vacas en cría y terneros en recría) y del capital circulante (pasturas, verdeos, sanidad, alquiler del campo, entre otros).
Capital trabajo (U$S/ha) en barras y rentabilidad (%) en línea para cría, recría y recría-engorde.
La recría resultó menos rentable que la cría, independientemente del nivel de intensificación, debido al menor margen y al mayor capital invertido. Esto se da a pesar de que la recría es más productiva que la cría lo cual demuestra que no siempre la mayor producción física está ligada a un mejor resultado económico.
Por otra parte, la mejora en la rentabilidad por incluir la terminación aumenta con el nivel de intensificación (del 7 al 11,2%), a pesar de que también se incrementa el capital de trabajo.
Entonces, ¿Cómo abordar el plan de inversiones? Para maximizar la rentabilidad primero conviene intensificar la cría, luego la recría y finalmente terminar el animal a corral. Así se llega al ciclo completo en forma eficiente.
Pasando en limpio
La suba de la hacienda del último trimestre no modificó la tendencia de los resultados hallados anteriormente.
La recría es una actividad más eficiente y productiva que la cría utilizando los mismos recursos, aun cuando esta última tenga buenos índices productivos. Sin embargo, con la actual relación de precios entre ambas categorías, recriar en campo de cría bajo las condiciones de este análisis, no se traduce en una mejora de los resultados económicos de la empresa.
La terminación es hoy determinante para incrementar el margen de la recría ya que permite revertir la relación de precios negativa entre el recriado y el ternero mediante la venta más favorable del novillo gordo respecto de la compra del novillito. En concreto, este diferencial beneficia el negocio del ciclo completo en campos de cría mejorados.
Por: Ing. Agr. Juan C. Elizalde, Ph.D.
Ing. Agr., M. Sci. Sebastián L. Riffel
Redes: @elizalderiffel
Trabajo realizado en el marco de un convenio con Phibro Animal Health
Hernán Letcher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostuvo que el país atraviesa un proceso de reconfiguración económica que excluye a amplios sectores sociales y afirmó: "En el país del trigo estamos importando fideos".
El presidente de AFA y su mano derecha Pablo Toviggino, al frente del Consejo Federal, recibieron un importante respaldo del fútbol federal.
El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos, una medida confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que regirá desde este mes y que modifica las alícuotas para soja, trigo, maíz y otros cultivos.
El auge global del pistacho impulsa nuevas inversiones y acelera la expansión del cultivo en San Juan y otras provincias; productores y empresas buscan aprovechar un mercado en pleno crecimiento
Por primera vez una red de cabañas usuarias de la misma genética, en distintos ambientes, subastan hembras Brangus, Braford y Brahman superiores. “Con fertilización in vitro, cada una puede dar cuarenta crías en el año logrando alta calidad en menos tiempo”, afirman. La experiencia de un criador de Paraguay.
El brote de peste porcina africana en Collserola alcanza ya nueve jabalíes infectados y muertos por el virus, mientras el Gobierno refuerza el dispositivo de contención y Pedro Sánchez pide calma ante la preocupación del sector porcino.
El próximo miércoles 3 de diciembre, en el predio del INTA Concordia y en el marco de la Fiesta Nacional de la Citricultura, se desarrollará la 43° Jornada Citrícola Nacional, un evento técnico que nuclea a los sectores más importantes de la actividad citrícola argentina, que reunirá a especialistas, productores, profesionales, estudiantes y empresas vinculadas a la cadena citrícola.
El efecto alcista generado en las cotizaciones del maíz 2024/25 por el régimen de suspensión de derechos de exportación se esfumó en unos pocos días. Pero eso no se evidencia por la suba de los valores FOB del cereal.
Mientras las sospechas que rodean a la firma Cannava Avatara SE -empresa estatal jujeña que nació para producir cannabis y sus derivados con fines científicos y medicinales, y que resultó muy cuestionada por el destino que le dio tanto a los aportes provinciales como a los de privados- siguen sin esclarecerse, un caso similar en otra provincia promete mantener la polémica encendida.
Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Asselborn, Juan, propietario del inmueble ubicado en calle Mario H. Gatto N° 681 y 659 - Manzana 228 - Parcela Nº 6 y 1- Partida Municipal Nº 80216/79606, y/ responsable del mismo, por trámites de su interés.
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia...
En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la red local de protección de derechos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y la municipalidad de Victoria formalizaron un convenio marco de colaboración centrado en la intervención y prevención de la violencia familiar, de género y hacia personas del colectivo LGBTQ+.
Las inscripciones para Mini Reyes y el respectivo retiro de kits se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19.00 a 22.00hs.
A partir de este miércoles 10 y hasta el domingo 14 de diciembre se disputarán todas las finales del Departamento Infanto Juvenil en el Estadio Ciudad de Concordia.