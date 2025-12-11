Suba de la hacienda: ¿mejora el margen del negocio?

Desde principios de octubre el precio real del novillo marca máximos anuales en Cañuelas, tendencia que tradicionalmente ocurría en diciembre o a principios del año siguiente. En este contexto, el estudio Elizalde&Riffel evaluó el efecto de la terminación en el margen de empresas que hacen cría-recría en campo criador, un esquema muy difundido en la región pampeana.

Un análisis de este tipo, realizado en junio de 2025, reveló que cambiar parte de la cría por recría no mejoraba el resultado económico y que para despegar había que dar un paso más integrando el engorde al negocio. Ahora, repiten esa modelización para ver si los precios actuales que lucen tan favorables dejan algo más en el bolsillo del productor. Qué conviene con la suba: ¿vender el novillito o el gordo?

Los modelos

El primer paso fue establecer tres planteos en los que se reemplaza parte de la cría por la recría en un campo criador, según su grado de intensificación, utilizando los mismos recursos para ambas actividades.

Los niveles de intensificación se basan en ir sustituyendo cierta superficie de campo natural por algún recurso forrajero, sea promoción anual o pastura perenne, lo cual permite aumentar la carga animal y la ganancia de peso durante la recría. Los datos del siguiente cuadro se obtuvieron a partir de los avances logrados mediante estas prácticas en campos asesorados por la consultora en la provincia de Buenos Aires.

Los modelos de cría contemplan una tasa de destete del 80% y un peso al destete del ternero de 180 kg. En tanto, la ganancia de peso durante la recría (10 meses) es de 0,4 kg/día para el modelo de baja intensificación y de 0,45 kg/día para los de media y alta intensificación.



El precio de venta del ternero destetado se estableció en $5.300/kg y el del recriado en $4.452/kg, con una relación de compra/venta de 83% entre ambas categorías.

La integración recría-engorde contempló la compra del ternero y la venta del recriado al engorde a los mismos valores detallados anteriormente ($5.300 para el ternero a recriar y $ 4.452 para venta interna del recriado).

El precio de venta del novillo terminado a corral (410 kg) se fijó en $4.292/kg; la ración de engorde a razón de 263.000 $/t de MS y el costo del suministro a $400/cabeza/día. El alquiler de la tierra se estableció en 65 kg con INA de 3884 $/kg.



Con estos parámetros se obtuvieron los resultados de la cría pura, la cría-recría y la recría-engorde a corral, en los tres niveles de intensificación.

En kilos

Producción de carne (kg/ha) en cría, recría y recría-engorde a igual carga animal en tres niveles de intensificación. Costo de oportunidad de la tierra =65 kg Nov. INML.

La recría produce más kg de carne/ha que la cría independientemente del nivel de intensificación. El reemplazo de parte de la cría por recría permite incrementar entre 17% y 40% la producción (barra amarilla) dada su mayor eficiencia para utilizar los mismos recursos forrajeros.

La integración recría-engorde (barra verde) mejora aún más la producción por hectárea dado que posibilita agregar más kilos por cabeza. Cabe aclarar que estos kilos no son producidos a partir del campo de cría ya que el alimento se considera comprado a terceros o a la agricultura de la misma empresa.



En plata

A continuación, se comparan los resultados económicos de las actividades de cría, recría y recría-engorde con igual carga animal (EV/ha), utilizando los mismos recursos forrajeros en cada nivel de intensificación.

Margen bruto (U$S/ha) en cría, recría y recría-engorde en tres niveles de intensificación, con valores de noviembre 2025. Costo de oportunidad de la tierra = 65 kg novillo INML.

A pesar de que la recría mejora la producción de carne/ha, el margen bruto de la cría en promedio fue superior al de la recría, independientemente del nivel de intensificación. Es más, cuando este nivel es bajo, la inclusión de la recría empeora el margen (16 U$S/ha y – 45 U$S/ha para cría y recría, respectivamente).

En ese sentido, las mejoras en las ganancia de peso (de 0,4 kg/d en el nivel bajo a 0,45 kg/d en los niveles medios y altos), además de la carga, no son suficientes para superar el resultado de la cría ya que la mayor producción de los recriados es neutralizada en gran parte por la compra-venta negativa entre el novillito y el ternero (83%).



Planteo superador

Para mejorar el resultado de la cría/recría, en lugar de vender terneros o los novillitos recriados es necesario terminarlos a corral.

La integración recría-engorde genera un plus de 149 U$S/ha (al pasar de -45 a 104 U$S) en el nivel bajo de intensificación. En los niveles superiores también aumenta ese plus a medida que crece la intensificación (178 U$S/ha y 203 U$S/ha para el nivel medio y alto, respectivamente), dada la mayor carga de animal recriado por hectárea.

Estas mejoras responden a que la compra-venta entre el novillo gordo y el novillito recriado es levemente desfavorable, o sea, del 95 % ($4292/$4452), mientras que la del novillito recriado y el ternero es más negativa, del 83% ($4452/$5300).

Un análisis de sensibilidad demuestra que para que el margen de la recría mejore, el precio del recriado debería alcanzar el 88 % del precio del ternero, algo que actualmente no ocurre (la media histórica es del 82%).



Adicionalmente, el costo del kg producido (2.400 $/kg) en la etapa de terminación a corral es inferior al precio de venta del novillo gordo ($4.292). Esto genera un margen positivo en los kilos hechos a corral que anula la ventaja de vender el novillito aún a un precio mayor que el del novillo gordo (4452$/kg el recriado y 4292 $/kg el gordo).

En cuanto a la rentabilidad sobre el capital de trabajo, que se vuelca en el siguiente gráfico, el comportamiento fue similar. Se aclara que el capital de trabajo es la suma del capital hacienda (vacas en cría y terneros en recría) y del capital circulante (pasturas, verdeos, sanidad, alquiler del campo, entre otros).

Capital trabajo (U$S/ha) en barras y rentabilidad (%) en línea para cría, recría y recría-engorde.

La recría resultó menos rentable que la cría, independientemente del nivel de intensificación, debido al menor margen y al mayor capital invertido. Esto se da a pesar de que la recría es más productiva que la cría lo cual demuestra que no siempre la mayor producción física está ligada a un mejor resultado económico.



Por otra parte, la mejora en la rentabilidad por incluir la terminación aumenta con el nivel de intensificación (del 7 al 11,2%), a pesar de que también se incrementa el capital de trabajo.

Entonces, ¿Cómo abordar el plan de inversiones? Para maximizar la rentabilidad primero conviene intensificar la cría, luego la recría y finalmente terminar el animal a corral. Así se llega al ciclo completo en forma eficiente.

Pasando en limpio

La suba de la hacienda del último trimestre no modificó la tendencia de los resultados hallados anteriormente.

La recría es una actividad más eficiente y productiva que la cría utilizando los mismos recursos, aun cuando esta última tenga buenos índices productivos. Sin embargo, con la actual relación de precios entre ambas categorías, recriar en campo de cría bajo las condiciones de este análisis, no se traduce en una mejora de los resultados económicos de la empresa.



La terminación es hoy determinante para incrementar el margen de la recría ya que permite revertir la relación de precios negativa entre el recriado y el ternero mediante la venta más favorable del novillo gordo respecto de la compra del novillito. En concreto, este diferencial beneficia el negocio del ciclo completo en campos de cría mejorados.

Por: Ing. Agr. Juan C. Elizalde, Ph.D.

Ing. Agr., M. Sci. Sebastián L. Riffel

Redes: @elizalderiffel

Trabajo realizado en el marco de un convenio con Phibro Animal Health