CANME, la empresa estatal creada para producir cannabis medicinal en San Juan, enfrenta el millonario reclamo de un inversor por “falsas expectativas”: ¿Se replica el caso jujeño?
Mientras las sospechas que rodean a la firma Cannava Avatara SE -empresa estatal jujeña que nació para producir cannabis y sus derivados con fines científicos y medicinales, y que resultó muy cuestionada por el destino que le dio tanto a los aportes provinciales como a los de privados- siguen sin esclarecerse, un caso similar en otra provincia promete mantener la polémica encendida.campo02/12/2025 Bichos de Campo