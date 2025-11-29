Esencial: de remate a nuevo modelo para desarrollar genética

Diego Grané.

A fines de 2021 un grupo de cabañas del norte de la Argentina, sur de Brasil y norte de Uruguay, lideradas por el MV Diego Grané, acordó compartir la esencia de sus programas genéticos, ofreciéndola en un remate que pronto se convirtió en referente internacional de Brangus y Braford para sistemas pastoriles.

La iniciativa, en la que participan Cabaña Pilagá, Ganagrin, Los Guasunchos, El Impenetrable, San Vicente, La Victoria, Carcávio, Tres Cerros y Agromelú del Norte, permitió potenciar sus productos en las principales pistas regionales y desarrollar un biotipo animal que marca tendencia entre criadores y productores comerciales, agregando valor a la carne.

De cara a la quinta edición del remate, el director de Esencial y los criadores Eduardo Soares, de Carcávio (Brasil); Alberto Stolovas, de Tres Cerros (Uruguay) y Jorge Sedelli, de Los Guasunchos (Argentina), cuentan por qué construyen un nuevo paradigma para desarrollar genética de excelencia y diseminarla a escala regional.

“Fue un evento gestado durante años. Lo lanzamos pos pandemia, en condiciones macroeconómicas y climáticas adversas, con el apoyo del equipo de Colombo y Magliano. Desde entonces, mantuvimos nuestro compromiso de superarnos, a partir de lo mejor de cada cabaña, una consistencia que se refleja en los resultados”, afirmó Grané, en diálogo con Valor Carne. “Por eso, hoy, en contexto favorable para la ganadería, tenemos muy buenas expectativas”, subrayó.



En ese sentido, el programa no solo obtuvo cerca de un centenar de grandes campeones en los tres países, en cuatro años, sino que logró masificar un biotipo animal para ambientes desafiantes. “Las empresas miembros y otras tantas de la región, son usuarias de esta genética en sus rodeos comerciales y eso les permite producir carne de calidad en escala”, subrayó.

¿Cómo participa la cría general? “Obviamente nuestros principales clientes son cabañas históricas y algunas nuevas que están gestando, aunque cada vez hay más productores interesados en mejorar sus rodeos generales”, reveló.

En estos casos, compran el 50% de una donante y, con ello, acceden también al know-how para manejarla. “Confían en nosotros, prefieren que combinemos esa genética y les entreguemos los embriones listos. Entonces, lo único que tienen que hacer es transferirlos a sus vacas para producir sus propios reproductores, con los que generarán los futuros novillos. O sea, que con esta inversión minimizan riesgos en su negocio”, aseguró.

Para finalizar, Grané se refirió al nuevo remate que se realizará el próximo 4 de diciembre, en la Sociedad Rural de Corrientes. “Presentaremos una selección muy cuidada de hembras premium, la posibilidad de elegir las mejores terneras y terneros de todos los nacidos en 2025, así como embriones de donantes consagradas, que incluyen combinaciones de hermanos de los Grandes Campeones de Palermo, Expointer y el Prado”, anticipó.



Desde Brasil

El MV Eduardo Soares está al frente de Estância Carcávio, en Santana do Livramento, sur de Brasil, y es presidente de la Asociación Braford de su país.

Eduardo Soares.

“Empezamos a hacer selección hace 30 años, contamos con 700 vacas registradas. Todos los años visitábamos cabañas en la Argentina y en una de estas giras, hace ocho años, conocí a Diego (Grané) y coincidimos en la manera de trabajar y como personas. Le propuse traer su experiencia al sur de Brasil”, rememoró.

Años después, el criador comenzó a participar en Esencial. “Cuando Diego me invitó, me llenó de orgullo porque nuestra cabaña es la primera brasilera de la raza en presentarse en un remate de la Argentina”, contó Soares, refiriéndose a que la iniciativa le posibilitó “tener vacas en sociedad con prestigiosas cabañas del exterior y llevar su genética a través de los embriones”.

¿Lo saliente en estos años? “Con los productos que hemos vendido en Esencial sacamos ocho grandes campeones en Expointer y cuatro en la Nacional. El año pasado logramos también la Mejor Vaca Braford del Mundo, es un ejemplar que ofrecimos como elección al 50% y la compró Ganagrin”, sostuvo.



Para Soares, lo más importante de este modelo de trabajo es haber formado un grupo de empresas que intercambian experiencias y conocimiento. “Pensamos la genética de la misma forma y los productores de nuestros países miran y usan la información en sus rodeos generales. Es una gran responsabilidad”, consideró.

Desde Uruguay

Alberto Stolovas (Izq), junto a sus hijos, Ari (centro) y Joel.

El MV Alberto Stolovas de Cabaña Tres Cerros, cuenta con campos en Artigas y Salto, noroeste de Uruguay y es presidente de la Asociación Braford de su país.

“Somos un familia dedicada a la ganadería. Mi padre inició la actividad hace casi 100 años, criando Hereford. En los ‘80, tuvimos una pérdida muy grande de ganados por la seca y adoptamos el Braford”, recordó.

El programa de mejora genética con Grané empezó hace once años. “Cuando nos planteó la idea de Esencial, lo apoyamos de inmediato, vimos una oportunidad para internacionalizar nuestros productos. Y no nos equivocamos, es un éxito”, indicó, aludiendo a que, desde entonces, las grandes campeonas de Uruguay pertenecen en un 50% a cabañas que han comercializado en esos eventos.



Stolovas piensa que este salto se logó a partir de una estrategia de marketing innovadora. “Nadie te da la opción de elegir la mejor ternera, siempre te ofrecen la segunda línea; y en Esencial podés acceder al núcleo de las cabañas. De ahí el diferencial de precios que logramos. En nuestro caso, el 50% de la elección de la ternera en el último remate lo compró Ganagrin y salió Gran Campeón Hembra en el Prado 2025”, subrayó.

¿Remates propios? “Acá la demanda por el Braford es mayor que la oferta, por eso, solo hacemos ventas particulares y el principal cliente es nuestra propia empresa. Empezamos la cabaña porque no podíamos contar con la cantidad necesaria de toros de compra, producimos unos 4.000 terneros por año”, sostuvo.

En cuanto al negocio de la carne, en Tres Cerros hacen todo a pasto, en suelos superficiales sobre basalto. “Con nuestro biotipo hemos avanzado mucho, vendemos la invernada para cuota 481 y el desempeño en los corrales es excepcional, recibimos un sobreprecio por la eficiencia de conversión. Pienso que Grané es el Messi de la genética”, finalizó.

En la Argentina

El Ing. Agr. Jorge Sedelli es gerente de Los Guasunchos, del grupo Werthein, una cabaña con 50 años de historia, ubicada al noroeste de Santa Fe, Argentina.



¿Por qué con tanta trayectoria comparten un remate? “La idea de Grané, nuestro genetista desde hace 20 años, es que cada uno presente lo mejor del año. Esencial no es un nombre de fantasía, remite al concepto, es la genética esencial para superarnos. Además, es una vidriera muy importante para el norte argentino y países vecinos, todos están pendientes”, respondió Sedelli. Y aclaró: “Hacemos nuestros propios remates, pero nos guardamos para este evento las hembras con ‘banderas’, o sea, las que han obtenido las mayores distinciones en las exposiciones”.

Jorge Sedelli.

Por ejemplo, el 4 de diciembre, Los Guasunchos ofrecerá dos ejemplares Brangus, la Reservado Gran Campeón Hembra de Palermo y la Gran Campeón Ternera de la Nacional. “Son las dos banderas que logramos en 2025, dentro del sexo femenino”, indicó.

Al respecto, explicó que la clave en el desarrollo de la genética son las hembras superiores. “A los toros de excelencia se puede acceder más fácilmente comprando el semen. En cambio, el dueño de las hembras tiene en sus manos la evolución, las próximas generaciones”, aseveró.



Por esa razón, la mayor parte de esas hembras, no se venden totalmente. “La estrategia es ofrecer el 50% y, en algún caso, el 33%. ¿Qué significa este formato? Que estoy vendiendo el 50 o el 33% de los embriones que darán en el futuro”, pormenorizó.

Para finalizar, Sedelli destacó que esta avanzada está destinada finalmente a la mejora de la producción de carne. “Nuestro grupo es el primer usuario de nuestra genética. Vendemos 5.000 terneros por año y conseguimos precios superiores a los del mercado. Los compradores están dispuestos a pagar un poco más porque saben que llegarán antes a faena, con menos alimento. Reconocen la calidad”, concluyó.