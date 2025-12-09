Luis Caputo anunció una baja de retenciones para las exportaciones de granos

Te puede interesar

Madres del Futuro, negocio del presente Ing. Agr. Liliana Rosenstein Edit de Valor Carne campo 06/12/2025 Por primera vez una red de cabañas usuarias de la misma genética, en distintos ambientes, subastan hembras Brangus, Braford y Brahman superiores. “Con fertilización in vitro, cada una puede dar cuarenta crías en el año logrando alta calidad en menos tiempo”, afirman. La experiencia de un criador de Paraguay.

Ascienden a 9 los contagios de peste porcina en Collserola, Cataluña: Sánchez pide "calma" euronews campo 02/12/2025 El brote de peste porcina africana en Collserola alcanza ya nueve jabalíes infectados y muertos por el virus, mientras el Gobierno refuerza el dispositivo de contención y Pedro Sánchez pide calma ante la preocupación del sector porcino.

CONCORDIA SEDE DE LA 43° JORNADA CITRÍCOLA NACIONAL pregonando campo 02/12/2025 El próximo miércoles 3 de diciembre, en el predio del INTA Concordia y en el marco de la Fiesta Nacional de la Citricultura, se desarrollará la 43° Jornada Citrícola Nacional, un evento técnico que nuclea a los sectores más importantes de la actividad citrícola argentina, que reunirá a especialistas, productores, profesionales, estudiantes y empresas vinculadas a la cadena citrícola.

Hasta pronto: Se diluyó el efecto de la suspensión de retenciones en los precios del maíz 2024/25 Bichos de campo campo 02/12/2025 El efecto alcista generado en las cotizaciones del maíz 2024/25 por el régimen de suspensión de derechos de exportación se esfumó en unos pocos días. Pero eso no se evidencia por la suba de los valores FOB del cereal.

CANME, la empresa estatal creada para producir cannabis medicinal en San Juan, enfrenta el millonario reclamo de un inversor por “falsas expectativas”: ¿Se replica el caso jujeño? Bichos de Campo campo 02/12/2025 Mientras las sospechas que rodean a la firma Cannava Avatara SE -empresa estatal jujeña que nació para producir cannabis y sus derivados con fines científicos y medicinales, y que resultó muy cuestionada por el destino que le dio tanto a los aportes provinciales como a los de privados- siguen sin esclarecerse, un caso similar en otra provincia promete mantener la polémica encendida.

Esencial: de remate a nuevo modelo para desarrollar genética Ing. Agr. Liliana Rosenstein Edit de Valor Carne campo 29/11/2025 Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.