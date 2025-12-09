PREGONANDO PREGONANDO

Luis Caputo anunció una baja de retenciones para las exportaciones de granos

El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos, una medida confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que regirá desde este mes y que modifica las alícuotas para soja, trigo, maíz y otros cultivos.

campo09/12/2025
cosecha
cosecha

Según lo detallado por el funcionario, la soja pasará de tributar 26% a 24%, sus subproductos de 24,5% a 22,5%, el trigo y la cebada de 9,5% a 7,5%, el maíz y el sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.

 

termas del Ayui

COMUNICADO OFICIAL para la comunidad


Concordia09/12/2025

Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.

aerolineas creada por peron

RECORDANDO AL MAS GRANDE DE LOS PRESIDENTES: 𝐄𝐋 𝐃𝐄 7 𝐃𝐈𝐂𝐈𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝐃𝐄 1950 𝐉𝐔𝐀𝐍 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐎𝐍 𝐂𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐒 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀𝐒


Curiosidades09/12/2025

En 1945 Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Aeronáutica y se unifican las líneas estatales L.A.S.O., L.A.N.E. y S.A.D.E. bajo la denominación de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).

gaston garcia

Madres del Futuro, negocio del presente

Ing. Agr. Liliana Rosenstein Edit de Valor Carne
campo06/12/2025

Por primera vez una red de cabañas usuarias de la misma genética, en distintos ambientes, subastan hembras Brangus, Braford y Brahman superiores. “Con fertilización in vitro, cada una puede dar cuarenta crías en el año logrando alta calidad en menos tiempo”, afirman. La experiencia de un criador de Paraguay.

mandarina

CONCORDIA SEDE DE LA 43° JORNADA CITRÍCOLA NACIONAL


campo02/12/2025

El próximo miércoles 3 de diciembre, en el predio del INTA Concordia y en el marco de la Fiesta Nacional de la Citricultura, se desarrollará la 43° Jornada Citrícola Nacional, un evento técnico que nuclea a los sectores más importantes de la actividad citrícola argentina, que reunirá a especialistas, productores, profesionales, estudiantes y empresas vinculadas a la cadena citrícola.

canne

CANME, la empresa estatal creada para producir cannabis medicinal en San Juan, enfrenta el millonario reclamo de un inversor por “falsas expectativas”: ¿Se replica el caso jujeño?

Bichos de Campo
campo02/12/2025

Mientras las sospechas que rodean a la firma Cannava Avatara SE -empresa estatal jujeña que nació para producir cannabis y sus derivados con fines científicos y medicinales, y que resultó muy cuestionada por el destino que le dio tanto a los aportes provinciales como a los de privados- siguen sin esclarecerse, un caso similar en otra provincia promete mantener la polémica encendida.

carne valor

Esencial: de remate a nuevo modelo para desarrollar genética

Ing. Agr. Liliana Rosenstein Edit de Valor Carne
campo29/11/2025

Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.

