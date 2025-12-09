Luis Caputo anunció una baja de retenciones para las exportaciones de granos

Caputo apuntó contra los gobernadores e intendentes por suba de impuestos
Volvió a atacar al intendente de Pilar Federico Achával por la nueva tasa sobre las compras en el municipio.
El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones a las exportaciones de granos, una medida confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que regirá desde este mes y que modifica las alícuotas para soja, trigo, maíz y otros cultivos.campo09/12/2025pregonando
Según lo detallado por el funcionario, la soja pasará de tributar 26% a 24%, sus subproductos de 24,5% a 22,5%, el trigo y la cebada de 9,5% a 7,5%, el maíz y el sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5 por ciento.
Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.
Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.
En 1945 Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Aeronáutica y se unifican las líneas estatales L.A.S.O., L.A.N.E. y S.A.D.E. bajo la denominación de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).
El auge global del pistacho impulsa nuevas inversiones y acelera la expansión del cultivo en San Juan y otras provincias; productores y empresas buscan aprovechar un mercado en pleno crecimiento
Por primera vez una red de cabañas usuarias de la misma genética, en distintos ambientes, subastan hembras Brangus, Braford y Brahman superiores. “Con fertilización in vitro, cada una puede dar cuarenta crías en el año logrando alta calidad en menos tiempo”, afirman. La experiencia de un criador de Paraguay.
El brote de peste porcina africana en Collserola alcanza ya nueve jabalíes infectados y muertos por el virus, mientras el Gobierno refuerza el dispositivo de contención y Pedro Sánchez pide calma ante la preocupación del sector porcino.
El próximo miércoles 3 de diciembre, en el predio del INTA Concordia y en el marco de la Fiesta Nacional de la Citricultura, se desarrollará la 43° Jornada Citrícola Nacional, un evento técnico que nuclea a los sectores más importantes de la actividad citrícola argentina, que reunirá a especialistas, productores, profesionales, estudiantes y empresas vinculadas a la cadena citrícola.
El efecto alcista generado en las cotizaciones del maíz 2024/25 por el régimen de suspensión de derechos de exportación se esfumó en unos pocos días. Pero eso no se evidencia por la suba de los valores FOB del cereal.
Mientras las sospechas que rodean a la firma Cannava Avatara SE -empresa estatal jujeña que nació para producir cannabis y sus derivados con fines científicos y medicinales, y que resultó muy cuestionada por el destino que le dio tanto a los aportes provinciales como a los de privados- siguen sin esclarecerse, un caso similar en otra provincia promete mantener la polémica encendida.
Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.
La Coordinadora de la Juventud de Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, Lucero Kühn y también Directora Suplente a nivel nacional de la entidad, remarcó la necesidad de contar con una ley de viviendas rurales destinada a los jóvenes que desean seguir viviendo y trabajando en el campo.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
La Maratón de Reyes calienta motores y este año es de deñstacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.
En horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Concordia ATE seccional Concordia, La Mesa Coordinadora de Jubilados y SURGE MOVIMIENTO NACIONAL ENTRE RIOS nos movilizamos en repudio del despido de un centenar de trabajadores del municipio dispuesto por el Intendente de Concordia.
El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.