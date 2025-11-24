Comunicado LA MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CONCORDIA

Estas reformas, lejos de buscar un país más justo, pretenden desmantelar derechos conquistados con décadas de lucha, debilitando la seguridad social, precarizando el empleo, y transfiriendo el costo de la crisis a quienes todos los días sostienen con su esfuerzo la vida económica y social de la nación.

No aceptamos que se recorten jubilaciones, que se estire la edad de retiro, que se faciliten despidos o se degraden las condiciones laborales bajo el disfraz de una supuesta “modernización”. Nada de esto es modernización: es retroceso, es entrega, es injusticia social institucionalizada.

Es necesaria mantener la moratoria que hoy es imprescindible para acceder a la jubilación de miles de personas. Por eso es necesario la unidad y el pronunciamiento sobre este tema.

Frente a este panorama se vuelve imprescindible que el pueblo argentino abra los ojos, se organice y actúe. No podemos permitir que se decida sobre nuestro futuro sin nuestra voz.

No podemos aceptar que el trabajo vuelva a ser sinónimo de vulnerabilidad.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se compromete el porvenir de nuestros hijos y nietos.

Por eso, hacemos un llamado urgente, amplio y solidario a la unidad y a la participación activa.

Convocamos a todas y todos —trabajadores, jubilados, estudiantes, organizaciones sociales, barriales, sindicales y a cada ciudadano comprometido con la dignidad y la justicia— a sumarse a la lucha y a construir un reclamo colectivo

Porque la calle es el lugar donde el pueblo hace historia.

Porque cada voz cuenta.

Porque juntos somos más fuertes.

El futuro no está escrito: lo defendemos o nos lo arrebatan.

Hoy más que nunca, es tiempo de estar de pie.

En defensa del trabajo, de la dignidad y del derecho a un futuro justo para todos.

MOVIMIENTO NACIONAL SURGE MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONCORDIA

JORGE LOPEZ 11255601 RAMON CABRERA 12426654 HORACIO LANDA 8114406