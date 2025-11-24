PREGONANDO PREGONANDO

Comunicado LA MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CONCORDIA

Ante el avance de un nuevo paquete de flexibilización laboral y reforma previsional impulsado en la Argentina, desde el Movimiento Nacional SURGE Y LA MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CONCORDIA expresamos con absoluta firmeza nuestro rechazo total a estas iniciativas que no representan un camino de progreso, sino una amenaza directa al presente de millones de trabajadores y trabajadoras, y un golpe profundo al futuro de nuestras generaciones venideras.

Estas reformas, lejos de buscar un país más justo, pretenden desmantelar derechos conquistados con décadas de lucha, debilitando la seguridad social, precarizando el empleo, y transfiriendo el costo de la crisis a quienes todos los días sostienen con su esfuerzo la vida económica y social de la nación.

No aceptamos que se recorten jubilaciones, que se estire la edad de retiro, que se faciliten despidos o se degraden las condiciones laborales bajo el disfraz de una supuesta “modernización”. Nada de esto es modernización: es retroceso, es entrega, es injusticia social institucionalizada.

Es necesaria mantener la moratoria que hoy es imprescindible para acceder a la jubilación de miles de personas. Por eso es necesario la unidad y el pronunciamiento sobre este tema.

Frente a este panorama se vuelve imprescindible que el pueblo argentino abra los ojos, se organice y actúe. No podemos permitir que se decida sobre nuestro futuro sin nuestra voz.

No podemos aceptar que el trabajo vuelva a ser sinónimo de vulnerabilidad.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se compromete el porvenir de nuestros hijos y nietos.

Por eso,  hacemos un llamado urgente, amplio y solidario a la unidad y a la participación activa.

Convocamos a todas y todos —trabajadores, jubilados, estudiantes, organizaciones sociales, barriales, sindicales y a cada ciudadano comprometido con la dignidad y la justicia— a sumarse a la lucha y a construir un reclamo colectivo

Porque la calle es el lugar donde el pueblo hace historia.
Porque cada voz cuenta.
Porque juntos somos más fuertes.
El futuro no está escrito: lo defendemos o nos lo arrebatan.

Hoy más que nunca, es tiempo de estar de pie.

En defensa del trabajo, de la dignidad y del derecho a un futuro justo para todos.

MOVIMIENTO NACIONAL SURGE   MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONCORDIA
JORGE LOPEZ   11255601                  RAMON CABRERA 12426654             HORACIO LANDA 8114406

