VIDA DE CASADOS humor para no olvidar

—Antonio, ¡te olvidaste otra vez!  -¿De qué, amor? -Hoy cumplimos 15 años de casados!

10/11/2025
brindemos
brindemos

-Pe... pe... pero querida, cómo voy a olvidarme de eso? 
-Quiero que me lleves a cenar, a ver un buen espectáculo y a bailar.
-Eso era exactamente lo que tenía en mente.

-Bueno, quiero que me lleves a 'El Angelus'

-¿Queeeeé? ¿Estás loca?
!Eso es un night club de sexo! 

-¡Antonio!! ¡Quiero que me lleves ahí y punto! 

Sin otra opción para Antonio , se fueron... Apenas llegaron al sitio el portero dice:
-¡Señor Antonio !... ¡Que gusto!
-¿Te dijo Señor Antonio ???...
¡Te conoce?

-Y cómo no me va a conocer, si este tipo trabaja en el edificio de mi oficina. Es el electricista del edificio.

Ya adentro, los recibió Alex, el gerente:
-¿Cómo está Sr. Antonio ?
¡La mejor mesa, como siempre, verdad?

- ¿Y éste también es electricista en tu oficina Antonio ?
Te voy a matar! 

-No...no, este señor me conoce porque es el que me vendió la Ford Explorer que te regalé.

-¡¡Antonio, me estás haciendo enfadar!!

En ese momento se apagaron las luces. Antonio  y su mujer se sentaron y empezó el espectáculo.
En ese momento aparece una mujer súper sensacional que empezó a hacer un strip-tease. Cuando se quedó solo con la tanga, se acercó a la mesa de Antonio  y súper cariñosísima, le preguntó a toda la concurrencia:
Y ahora, ¿quién me va a sacar la tanguita?

Todos los presentes empezaron a gritar en coro: 
¡Se vive, se siente, Antonio con los dientes! 
¡Se vive, se siente, Antonio  con los dientes!

brindemos-La esposa no aguantó más el coraje y salió corriendo y se metió en un taxi.
Antonio la siguió...
Ya dentro del vehículo la mujer empezó a pegarle y a gritarle

-¡Eres el Hijo de put5 más grande de toda la historia!
Se sacó un zapato e histérica, comenzó a pegarle en la cabeza y a gritarle e insultarle.
En eso... el taxista se dio la vuelta y sorprendido exclamó:

-¡¡DIOOOOS MÍO , DON ANTONIO ... 

MIRE QUE HEMOS LLEVADO PUT4S LOCAS, PERO COMO ESTA NINGUNA!

Antonio vivió para contarlo....

