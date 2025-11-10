VIDA DE CASADOS humor para no olvidar

-Pe... pe... pero querida, cómo voy a olvidarme de eso?

-Quiero que me lleves a cenar, a ver un buen espectáculo y a bailar.

-Eso era exactamente lo que tenía en mente.

-Bueno, quiero que me lleves a 'El Angelus'

-¿Queeeeé? ¿Estás loca?

!Eso es un night club de sexo!

-¡Antonio!! ¡Quiero que me lleves ahí y punto!

Sin otra opción para Antonio , se fueron... Apenas llegaron al sitio el portero dice:

-¡Señor Antonio !... ¡Que gusto!

-¿Te dijo Señor Antonio ???...

¡Te conoce?

-Y cómo no me va a conocer, si este tipo trabaja en el edificio de mi oficina. Es el electricista del edificio.

Ya adentro, los recibió Alex, el gerente:

-¿Cómo está Sr. Antonio ?

¡La mejor mesa, como siempre, verdad?

- ¿Y éste también es electricista en tu oficina Antonio ?

Te voy a matar!

-No...no, este señor me conoce porque es el que me vendió la Ford Explorer que te regalé.

-¡¡Antonio, me estás haciendo enfadar!!

En ese momento se apagaron las luces. Antonio y su mujer se sentaron y empezó el espectáculo.

En ese momento aparece una mujer súper sensacional que empezó a hacer un strip-tease. Cuando se quedó solo con la tanga, se acercó a la mesa de Antonio y súper cariñosísima, le preguntó a toda la concurrencia:

Y ahora, ¿quién me va a sacar la tanguita?

Todos los presentes empezaron a gritar en coro:

¡Se vive, se siente, Antonio con los dientes!

¡Se vive, se siente, Antonio con los dientes!

-La esposa no aguantó más el coraje y salió corriendo y se metió en un taxi.

Antonio la siguió...

Ya dentro del vehículo la mujer empezó a pegarle y a gritarle

-¡Eres el Hijo de put5 más grande de toda la historia!

Se sacó un zapato e histérica, comenzó a pegarle en la cabeza y a gritarle e insultarle.

En eso... el taxista se dio la vuelta y sorprendido exclamó:

-¡¡DIOOOOS MÍO , DON ANTONIO ...



MIRE QUE HEMOS LLEVADO PUT4S LOCAS, PERO COMO ESTA NINGUNA!

Antonio vivió para contarlo....