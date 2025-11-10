VIDA DE CASADOS humor para no olvidar
—Antonio, ¡te olvidaste otra vez! -¿De qué, amor? -Hoy cumplimos 15 años de casados!
PREGONANDO PREGONANDO
—Antonio, ¡te olvidaste otra vez! -¿De qué, amor? -Hoy cumplimos 15 años de casados!Curiosidades10/11/2025pregonando
-Pe... pe... pero querida, cómo voy a olvidarme de eso?
-Quiero que me lleves a cenar, a ver un buen espectáculo y a bailar.
-Eso era exactamente lo que tenía en mente.
-Bueno, quiero que me lleves a 'El Angelus'
-¿Queeeeé? ¿Estás loca?
!Eso es un night club de sexo!
-¡Antonio!! ¡Quiero que me lleves ahí y punto!
Sin otra opción para Antonio , se fueron... Apenas llegaron al sitio el portero dice:
-¡Señor Antonio !... ¡Que gusto!
-¿Te dijo Señor Antonio ???...
¡Te conoce?
-Y cómo no me va a conocer, si este tipo trabaja en el edificio de mi oficina. Es el electricista del edificio.
Ya adentro, los recibió Alex, el gerente:
-¿Cómo está Sr. Antonio ?
¡La mejor mesa, como siempre, verdad?
- ¿Y éste también es electricista en tu oficina Antonio ?
Te voy a matar!
-No...no, este señor me conoce porque es el que me vendió la Ford Explorer que te regalé.
-¡¡Antonio, me estás haciendo enfadar!!
En ese momento se apagaron las luces. Antonio y su mujer se sentaron y empezó el espectáculo.
En ese momento aparece una mujer súper sensacional que empezó a hacer un strip-tease. Cuando se quedó solo con la tanga, se acercó a la mesa de Antonio y súper cariñosísima, le preguntó a toda la concurrencia:
Y ahora, ¿quién me va a sacar la tanguita?
Todos los presentes empezaron a gritar en coro:
¡Se vive, se siente, Antonio con los dientes!
¡Se vive, se siente, Antonio con los dientes!
-La esposa no aguantó más el coraje y salió corriendo y se metió en un taxi.
Antonio la siguió...
Ya dentro del vehículo la mujer empezó a pegarle y a gritarle
-¡Eres el Hijo de put5 más grande de toda la historia!
Se sacó un zapato e histérica, comenzó a pegarle en la cabeza y a gritarle e insultarle.
En eso... el taxista se dio la vuelta y sorprendido exclamó:
-¡¡DIOOOOS MÍO , DON ANTONIO ...
MIRE QUE HEMOS LLEVADO PUT4S LOCAS, PERO COMO ESTA NINGUNA!
Antonio vivió para contarlo....
—Antonio, ¡te olvidaste otra vez! -¿De qué, amor? -Hoy cumplimos 15 años de casados!
Emmanuel Ricci, martillero público, corredor inmobiliario y cofundador de Filabe Desarrollos, dijo que en el mercado inmobiliario argentino “crece la certidumbre” una palabra que definió como “clave” para el sector.
Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), dijo estar decepcionado con la administración nacional por el manejo que hace de las rutas nacionales y el cobro de peajes. Cuestionó, además, al gobernador Rigelio Frigerio por su idea de instrumentar peajes provinciales.
COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DEL USUARIO VIAL Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por “falso peaje”
La incorporación de Santilli al PRO, en el 2003, vino del lado del peronismo porteño. Su "pase" lo negoció Miguel Ángel Toma, entonces titular del PJ de la Ciudad y jefe de la SIDE duhaldista.
Hay profesiones que se llevan por vocación, porque vienen en el alma. Son personas que, quizá sin quererlo y ni notarlo, traen desde la cuna la certeza de lo que van a ser en su vida adulta, o desde muy jóvenes.
Los recientes resultados electorales plantean una situación de recrudecimiento en las condiciones de vida de nuestro Pueblo Trabajador Argentino.
Buenos Aires, noviembre de 2025 – AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país) y la Escuela de Posgrados en Comunicación (EPC) de la Universidad Austral presentaron los Resultados 2025 de Key Communication Indicators (KCI), la herramienta de diagnóstico y medición de la performance de comunicación corporativa que ambas instituciones cocrean desde 2017.
Crecieron un 132%; lo atribuyen al descenso en las tasas de vacunación. La enfermedad causó cinco fallecimientos en menores de dos años y puede haber cientos de casos sin diagnosticar
Victoria Villarruel, vice Pte.de la Nación: "Mis felicitaciones al Lic. Gustavo lck, y a todo su equipo" Victoria Villarruel, vice Pte.de la Nación: "Mis felicitaciones al Lic. Gustavo lck, y a todo su equipo"
El gobierno de la provincia de Santa Fe tomó una medida drástica e inédita para intentar salvar el recurso ictícola del Paraná. Suspendió por un año calendario “toda actividad de acopio de pescado con destino a la exportación” que provenga de la captura silvestre en sus aguas.
La actriz posó con un audaz conjunto de baño de tres piezas que comparte un llamativo patrón geométrico en tonos tierra, completando el look con gafas de sol.
El Club 9 de Julio de Colonia Ayuí consiguió el objetivo de quedarse en Primera División A, al batir en la Promoción el sábado a Ferrocarril por 1 a 0.
Libertad y el Depro, de Colón, igualaron cero a cero este sábado pasado en el marco de la tercera y última fecha de la primera rueda de la zona, en el Torneo Regional Federal Amateur.
Desde hoy, 10, al 14 de noviembre la ciudad de San Carlos de Bariloche será sede del Torneo Nacional de Selecciones Menores organizado por la Confederación Argentina de Handball, donde nuevamente la delegación entrerriana dice presente en ambas ramas.
El Millonario se marchó de La Bombonera con las manos vacías y su entrenador sorprendió con sus decisiones.