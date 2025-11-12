Conversatorio Sobre Diabetes “Educación y acción: el camino para vivir mejor con diabetes” “Mitos y verdades de alimentación en diabetes”

CAÍDOS EN UN POZO o tropezando las veredas, porque Concordia es Turismo Todo el Año
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
PREGONANDO PREGONANDO
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.Curiosidades12/11/2025 ACAD
Esta actividad, se realizará el día viernes 14 de noviembre de 2025 a las 17:00 hs, en las instalaciones de la Sala de Posgrado FCAL UNER ubicada en Avda. Mons. Tavella 1450. de la ciudad de Concordia.
La temática a desarrollar durante la jornada será: ““Educación y acción: el camino para vivir mejor con diabetes” y “Mitos y verdades de alimentación en diabetes”. Las mismas estarán a cargo de la Dra. Maria Laura Pomares (directora de la unidad Diabetológica Cegym Corrientes y médica del servicio del hospital Justo Pablo II, y de la Lic. Teresita J. Román (Lic. En Nutrición)
La actividad está dirigida a personas con diabetes y sus familiares y al público en general. La misma es de acceso público y gratuito.
Para mayores informes, comunicarse al 3456 266759 (Marcos: Tel. y WhatsApp)
Marcos Panozzo Menegay
Presidente
ACAD. Asociacion Concordiense de Ayuda al Diabético
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
El Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la Municipalidad de Concordia se une a “La Noche de los Museos Entrerrianos”, rescatando aquellos relatos que nos fueron legados por los ancestros, recopilados por varios autores a lo largo de la historia y cuyos extractos presentamos en una muestra titulada “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”.
—Antonio, ¡te olvidaste otra vez! -¿De qué, amor? -Hoy cumplimos 15 años de casados!
La incorporación de Santilli al PRO, en el 2003, vino del lado del peronismo porteño. Su "pase" lo negoció Miguel Ángel Toma, entonces titular del PJ de la Ciudad y jefe de la SIDE duhaldista.
Hay profesiones que se llevan por vocación, porque vienen en el alma. Son personas que, quizá sin quererlo y ni notarlo, traen desde la cuna la certeza de lo que van a ser en su vida adulta, o desde muy jóvenes.
Los recientes resultados electorales plantean una situación de recrudecimiento en las condiciones de vida de nuestro Pueblo Trabajador Argentino.
Buenos Aires, noviembre de 2025 – AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país) y la Escuela de Posgrados en Comunicación (EPC) de la Universidad Austral presentaron los Resultados 2025 de Key Communication Indicators (KCI), la herramienta de diagnóstico y medición de la performance de comunicación corporativa que ambas instituciones cocrean desde 2017.
Crecieron un 132%; lo atribuyen al descenso en las tasas de vacunación. La enfermedad causó cinco fallecimientos en menores de dos años y puede haber cientos de casos sin diagnosticar
Por favor utilicen el carnet de socio, de la entidad, que sigue incorporando nuevos servicios, para los asociados con descuentos directos, a convenir según modalidad a utilizar en el momento del uso y el establecimiento adherido.
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.