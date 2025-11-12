Conversatorio Sobre Diabetes “Educación y acción: el camino para vivir mejor con diabetes” “Mitos y verdades de alimentación en diabetes”

Esta actividad, se realizará el día viernes 14 de noviembre de 2025 a las 17:00 hs, en las instalaciones de la Sala de Posgrado FCAL UNER ubicada en Avda. Mons. Tavella 1450. de la ciudad de Concordia.

La temática a desarrollar durante la jornada será: ““Educación y acción: el camino para vivir mejor con diabetes” y “Mitos y verdades de alimentación en diabetes”. Las mismas estarán a cargo de la Dra. Maria Laura Pomares (directora de la unidad Diabetológica Cegym Corrientes y médica del servicio del hospital Justo Pablo II, y de la Lic. Teresita J. Román (Lic. En Nutrición)

La actividad está dirigida a personas con diabetes y sus familiares y al público en general. La misma es de acceso público y gratuito.

Para mayores informes, comunicarse al 3456 266759 (Marcos: Tel. y WhatsApp)

Marcos Panozzo Menegay

Presidente

ACAD. Asociacion Concordiense de Ayuda al Diabético

[email protected]