Fallo ejemplar de la Corte Suprema

Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.Curiosidades12/11/2025 NA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó aumentar la indemnización a los padres de una niña que sufrió parálisis cerebral al momento de su nacimiento, tras considerar arbitraria la reducción del monto dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar parcialmente al reclamo de los familiares de la menor en concepto de daño moral y lucro cesante, al entender que el planteo “guarda relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas como vulneradas”.
El caso se originó a partir de una demanda presentada por una pareja, en nombre propio y en representación de sus tres hijos menores, contra el obstetra, la partera, “Swiss Medical Group S.A.”, “Clínica y Maternidad Suizo Argentina S.A.”, “Docthos S.A.” y “HSBC Holding S.A.” por los daños derivados de la atención médica durante el parto de su hija M., ocurrido el 23 de enero de 2002.
Según la denuncia, la deficiente atención provocó una encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal con daños cerebrales irreversibles, lo que dejó a la niña con parálisis cerebral de grado IV. La menor quedó en silla de ruedas, depende de un botón gástrico para alimentarse, no habla ni controla esfínteres y presenta movimientos involuntarios y disquinéticos.
En primera instancia, la jueza había condenado a todos los demandados y extendido la decisión a las aseguradoras. Sin embargo, en abril de 2021 la Sala K de la Cámara Civil revocó parcialmente el fallo, al sostener que, aunque existió sufrimiento fetal durante el parto, no podía descartarse que la causa de la parálisis fuera anterior al nacimiento. También eximió de responsabilidad al obstetra y la partera, y redujo los montos indemnizatorios.
Al revisar el caso, la Corte Suprema consideró que la sentencia de la cámara fue arbitraria en la reducción de las sumas por daño moral. “No se advierte de qué modo las condiciones de la joven y la manera en que ha incidido el evento en su ánimo puedan resultar fundamento mínimamente aceptable de la reducción del daño moral decidido”, señalaron los ministros.
El fallo también cuestionó la disminución de la indemnización por daño moral a los padres, al remarcar que las graves secuelas de su hija generan una “terrible angustia e incertidumbre familiar”, por lo que los argumentos de la cámara “no son consistentes con la magnitud del padecimiento descripto por la jueza de primera instancia”.
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
El Museo de Antropología y Ciencias Naturales de la Municipalidad de Concordia se une a “La Noche de los Museos Entrerrianos”, rescatando aquellos relatos que nos fueron legados por los ancestros, recopilados por varios autores a lo largo de la historia y cuyos extractos presentamos en una muestra titulada “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del litoral”.
—Antonio, ¡te olvidaste otra vez! -¿De qué, amor? -Hoy cumplimos 15 años de casados!
La incorporación de Santilli al PRO, en el 2003, vino del lado del peronismo porteño. Su "pase" lo negoció Miguel Ángel Toma, entonces titular del PJ de la Ciudad y jefe de la SIDE duhaldista.
Hay profesiones que se llevan por vocación, porque vienen en el alma. Son personas que, quizá sin quererlo y ni notarlo, traen desde la cuna la certeza de lo que van a ser en su vida adulta, o desde muy jóvenes.
Los recientes resultados electorales plantean una situación de recrudecimiento en las condiciones de vida de nuestro Pueblo Trabajador Argentino.
Buenos Aires, noviembre de 2025 – AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país) y la Escuela de Posgrados en Comunicación (EPC) de la Universidad Austral presentaron los Resultados 2025 de Key Communication Indicators (KCI), la herramienta de diagnóstico y medición de la performance de comunicación corporativa que ambas instituciones cocrean desde 2017.
Crecieron un 132%; lo atribuyen al descenso en las tasas de vacunación. La enfermedad causó cinco fallecimientos en menores de dos años y puede haber cientos de casos sin diagnosticar
Por favor utilicen el carnet de socio, de la entidad, que sigue incorporando nuevos servicios, para los asociados con descuentos directos, a convenir según modalidad a utilizar en el momento del uso y el establecimiento adherido.
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
