José Cáceres: “Para frenar a Milei y Frigerio los candidatos son los del PJ”

El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos se refirió a las elecciones del próximo domingo. Llamó a realizar “un voto útil y eficiente” y destacó la campaña del frente Fuerza Entre Ríos. “Hace unos meses parecía que se comían los chicos crudos”, dijo en referencia a la lista del oficialismo en la provincia.

El próximo domingo, para ponerle un límite a las políticas de entrega, ajuste y crueldad del gobierno, hay que realizar un voto útil y eficiente, que es la propuesta que encabezan Adán Bahl y Guillermo Michel con la lista 501”, expresó Cáceres en una nota.

En ese sentido, señaló que, “En estos días, a nada de las elecciones, escuchamos a Milei planeando leyes que van a profundizar el ajuste, sin entender que hay muchísima gente que la está pasando muy mal y ya no tiene margen para más motosierra. Y también escuchamos a su cómplice, el gobernador de Entre Ríos (por Rogelio Frigerio), y sus candidatos en la provincia asegurando que van a apoyar esas leyes en contra del pueblo”. 

En otro tramo de sus declaraciones, se refirió a la Boleta Única de Papel. Dijo que su “estreno va a ser un problema en la provincia porque no se trabajó bien desde el gobierno, lo dijimos oportunamente”, opinó y acotó: “Hubieran tenido que trabajar con más seriedad en el tema, inclusive realizando simulacros en las provincias para que el electorado se fuera familiarizando con el sistema, pero es evidente que prefieren la confusión”, cuestionó. 

“Los ciudadanos, a días de la elección, no tienen muy en claro cómo se vota”, insistió. “Fuimos los partidos y los candidatos los que tuvieron que cargarse la capacitación al hombro. Eso va a ser un dato a tener en cuenta, no para sacar ventaja como quisieran algunos, sino para llevar tranquilidad a la población de que lo que votó es efectivamente lo que se contabiliza, por eso pusimos mucha atención en nuestros fiscales”, aseguró.

“Dada la evidente y esperada polarización cada voto cuenta y la única manera de tener más votos en el congreso nacional para frenar esta locura son los de la lista 501 Fuerza Patria”, retomó volviendo al tono de campaña.

“Hace unos meses parecía que se comían los chicos crudos y que en la provincia nos iban a ganar por más de 20 puntos y, a pesar de todo, el frente Fuerza Entre Ríos hizo una gran campaña en un escenario muy difícil, donde la gente está muy desilusionada con la política y la está pasando mal en el día a día”, reflexionó.  

Según el presidente del PJ entrerriano, “Las y los candidatos recorrieron la provincia y tuvieron el apoyo de la militancia peronista, que trabajó codo a codo. Eso nos da mucha esperanza para este domingo, para ponerle un freno al desastre que están haciendo Milei y sus cómplices como el gobernador Frigerio, y empezar a trabajar entre todos en un proyecto que rescate los valores del peronismo y, principalmente, que le devuelva a nuestro pueblo un presente con trabajo, salud, educación y justicia social”, finalizó.

