UCR Activa Entre Ríos llamó al radicalismo a votar en blanco el domingo 26

UCR Activa Entre Ríos instó a la Unión Cívica Radical (UCR) a vota en blanco en las próximas elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En el comunicado se sostuvo que “la conducción de la UCR Entre Ríos entregó el partido a La Libertad Avanza (LLA) y nos invisibilizó. En la boleta de Milei, el radicalismo aparece diluido, subordinado y sin voz propia detrás del antipueblo”.



Decir no a Milei es un voto con sentido radical



También se expresó que “no somos los afiliados quienes nos alejamos del partido. Fue la conducción la que se alejó de nosotros, rompiendo con la doctrina, la historia y la ética radical y nos puso en esta situación” y sostuvieron que “votar en blanco no es ‘lavarse las manos’. Es decir no a Milei. No a la entrega del radicalismo y sí a su recuperación moral y doctrinaria. Es un voto con sentido radical”.



Asimismo se sostuvo que ante una conducción partidaria que “con sus decisiones antidoctrinarias y oportunistas”, se aleja de los afiliados, “los radicales de convicción no tenemos otra alternativa que votar en blanco. No se trata de un gesto de indiferencia, sino de una manifestación política firme y ética. Es decir No a Milei. No a la entrega del radicalismo y sí a su recuperación moral y doctrinaria. Es un voto con sentido radical”.



En el comunicado, dirigiéndose a los afiliados radicales, se instó: “Tené en cuenta que los legisladores que se eligen tendrán que votar en el Congreso de la Nación por: la educación y la salud pública, los jubilados, el federalismo y el destino de nuestros recursos”.



En el comunicado se aclaró que “en el sistema de reparto de las bancas, los votos en blanco no inciden en beneficio de alguien en particular -como sucede en los cargos ejecutivos-, pero expresan con claridad la disconformidad de quienes se niegan a legitimar una alianza contraria a nuestros principios”.



También se cuestionó que “resulta paradójico que algunos de quienes en los Congresos partidarios votaron contra la posición de UCR Activa hoy llamen a votar en blanco. Esa coincidencia tardía confirma que nuestra postura no fue coyuntural, sino una defensa constante de la coherencia doctrinaria frente al desvío del oficialismo”.



UCR Activa recordó que “los legisladores que se elijan serán quienes voten a favor o en contra de la educación y la salud públicas, de los jubilados y discapacitados, del federalismo y de la defensa o entrega de nuestros recursos naturales. Votar por la alianza con LLA es avalar un proyecto de corte autoritario y plutocrático, que subordina la democracia al poder financiero y agrava la desigualdad social”.



Finalmente se sostuvo: “No legitimes una lista que votará en tu contra. No votamos la Alianza La Libertad Avanza porque promueve un modelo autoritario y para ricos, subordina la democracia al poder financiero, niega el rol del Estado y la igualdad de oportunidades y destruye el contrato social argentino. Vota en blanco. Votá con sentido radical. (APFDigital)