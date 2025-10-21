PREGONANDO PREGONANDO

UCR Activa Entre Ríos llamó al radicalismo a votar en blanco el domingo 26

UCR Activa Entre Ríos llamó al radicalismo a votar en blanco en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Bajo el lema “Vota en blanco. Vota con sentido radical”, la línea interna de la Unión Cívica Radical (UCR), sostuvo que el partido fue entregado por la conducción a La Libertad Avanza (LLA) y quedó “diluido, subordinado y sin voz propia detrás del antipueblo". Sostuvieron que el voto en blanco no es “lavarse las manos”.

Entre Rios21/10/2025 (APFDigital)
ucr activa
ucr activa

UCR Activa Entre Ríos instó a la Unión Cívica Radical (UCR) a vota en blanco en las próximas elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En el comunicado se sostuvo que “la conducción de la UCR Entre Ríos entregó el partido a La Libertad Avanza (LLA) y nos invisibilizó. En la boleta de Milei, el radicalismo aparece diluido, subordinado y sin voz propia detrás del antipueblo”.

 
Decir no a Milei es un voto con sentido radical

 
También se expresó que “no somos los afiliados quienes nos alejamos del partido. Fue la conducción la que se alejó de nosotros, rompiendo con la doctrina, la historia y la ética radical y nos puso en esta situación” y sostuvieron que “votar en blanco no es ‘lavarse las manos’. Es decir no a Milei. No a la entrega del radicalismo y sí a su recuperación moral y doctrinaria. Es un voto con sentido radical”.

 infobynenllinea.caster.fm
Asimismo se sostuvo que ante una conducción partidaria que “con sus decisiones antidoctrinarias y oportunistas”, se aleja de los afiliados, “los radicales de convicción no tenemos otra alternativa que votar en blanco. No se trata de un gesto de indiferencia, sino de una manifestación política firme y ética. Es decir No a Milei. No a la entrega del radicalismo  y sí a su recuperación moral y doctrinaria. Es un voto con sentido radical”.

 
En el comunicado, dirigiéndose a los afiliados radicales, se instó: “Tené en cuenta que los legisladores que se eligen tendrán que votar en el Congreso de la Nación por: la educación y la salud pública, los jubilados, el federalismo y el destino de nuestros recursos”.

 
En el comunicado se aclaró que “en el sistema de reparto de las bancas, los votos en blanco no inciden en  beneficio de alguien en particular -como sucede en los cargos ejecutivos-, pero expresan con claridad la disconformidad de quienes se niegan a legitimar una alianza contraria a nuestros principios”.

 
También se cuestionó que “resulta paradójico que algunos de quienes en los Congresos partidarios votaron contra la posición de UCR Activa hoy llamen a votar en blanco. Esa coincidencia tardía confirma que nuestra postura no fue coyuntural, sino una defensa constante de la coherencia doctrinaria frente al desvío del oficialismo”.infobynenllinea.caster.fm

 
UCR Activa recordó que “los legisladores que se elijan serán quienes voten a favor o en contra de la educación y la salud públicas, de los jubilados y discapacitados, del federalismo y de la defensa o entrega de nuestros recursos naturales. Votar por la alianza con LLA es avalar un proyecto de corte autoritario y plutocrático, que subordina la democracia al poder financiero y agrava la desigualdad social”.

 
Finalmente se sostuvo: “No legitimes una lista que votará en tu contra. No votamos la Alianza La Libertad Avanza porque promueve un modelo autoritario y para ricos, subordina la democracia al poder financiero, niega el rol del Estado y la igualdad de oportunidades y destruye  el contrato social argentino. Vota en blanco. Votá con sentido radical. (APFDigital)

maraton reyes

Circuito AL FINAL, REYES NO CAMBIA

Edgardo Perafan
deportes21/10/2025

Finalmente, hace unos días, el organizador de la Maratón Internacional de Reyes, Marcelo Flores, dio marcha atrás con el circuito y terminó ratificando el que ya se venía usando en la mayoría de las ediciones. Esto es largar en San Lorenzo y Sarmiento y llegar en el Corsódromo de nuestra ciudad.

Sara Liponezky

Cuando las ideas coinciden en una fecha

Sara Liponezky
Entre Rios21/10/2025

El sábado pasado, el más gravitante gobernador peronista desde la recuperación democrática y quien recibió mayores bendiciones de nuestro pueblo siendo votado para todas las funciones electivas, a nivel municipal (en su Concordia natal) provinciales y nacionales, hubiera celebrado su cumpleaños. Jorge Busti, un líder genuinamente entrerriano, peronista apasionado con enorme vocación   de consensos, un ejercicio de construcción en la diversidad, coherente con su militancia por la Democracia, en sentido político y social.

retamar forja

Los "auto representados"

Hugo Retamar
Entre Rios15/10/2025

La frustración y la profunda decepción social con la clase política actual tienen una causa visible: la baja participación electoral.

daniel cedro

Entre Ríos para todos: Cedro repudia la visión clasista de Benegas Lynch

pregonando
Entre Rios09/10/2025

El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, se refirió a las recientes declaraciones del candidato de La Libertad Avanza (LLA) Joaquín Benegas Lynch, quien en una actividad realizada en Concepción del Uruguay expresó: “Necesitamos que los entrerrianos de bien vayan a votar, porque del otro lado van a ir a votar todos”.

peaje

“ENTRE RIOS ENTRE PEAJES”.

José Couceiro
Entre Rios08/10/2025

El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.

