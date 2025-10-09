Entre Ríos para todos: Cedro repudia la visión clasista de Benegas Lynch

Torneo Regional LIBERTAD Y NEBEL TIENEN RIVALES
Con la participación de 333 equipos se pone en marcha el fin de semana del 19 de octubre la edición 2025/26 del Torneo Regional Federal Amateur que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, se refirió a las recientes declaraciones del candidato de La Libertad Avanza (LLA) Joaquín Benegas Lynch, quien en una actividad realizada en Concepción del Uruguay expresó: “Necesitamos que los entrerrianos de bien vayan a votar, porque del otro lado van a ir a votar todos”.Entre Rios09/10/2025pregonando
Cedro calificó esa afirmación como “una muestra preocupante de desprecio hacia la esencia misma de la democracia” y sostuvo que “decir que los entrerrianos de bien son solo los que votan de un lado es una frase que se destruye sola, porque encierra una contradicción lógica y un problema ético profundo”.
“El voto —afirmó Cedro— no tiene un valor moral diferente según a quién se elija. Todos los entrerrianos valen lo mismo, piensen como piensen, voten a quien voten. Pretender que solo los que comparten una determinada ideología son ‘gente de bien’ revela una mirada elitista y excluyente, que nada tiene que ver con los valores republicanos ni con la igualdad ante la ley.”
Cedro también remarcó que “la historia de Entre Ríos la hicieron todos: el trabajador, el productor, el docente, el estudiante, el pequeño comerciante, el profesional, el empresario. Ninguno tiene más derecho que otro a decidir el rumbo colectivo. La democracia se basa justamente en eso: en que cada ciudadano tiene un voto y una voz, sin adjetivos morales ni privilegios ideológicos”.
“Lo que subyace en las declaraciones de Benegas Lynch no es un llamado a la participación, sino un elitismo evidente: una mirada que subestima la capacidad de decisión y juicio de la gran mayoría de los entrerrianos. Hablar de ‘los de bien’ frente a ‘los demás’ revela una arrogancia política que descalifica automáticamente a quienes piensan distinto, como si su voto tuviera menos valor. Es una visión clasista, antidemocrática y profundamente reaccionaria”.
Finalmente, el dirigente concordiense llamó a “dejar atrás las divisiones artificiales y los discursos que enfrentan a los entrerrianos entre supuestos buenos y malos. Entre Ríos necesita unidad, respeto y un debate serio sobre el futuro, no frases que degradan la convivencia democrática y nos retrotraen a los peores prejuicios del pasado”.
En la mañana de este jueves se realizó el lanzamiento de la 47ª Edición de la Maratón Internacional de Reyes. La cita fue en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, donde fue propicia la oportunidad para presentar formalmente a Marcelo Flores, Presidente de la Agrupación Los Galgos, que tendrá a cargo la organización de la magna competencia atlética que tiene no solo nuestra ciudad, sino la provincia y el país.
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) anuncia un nuevo llamado a solicitud de cotizaciones para la concesión de los siguientes espacios gastronómicos administrados por la Corporación:
El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.
El Gobierno de Frigerio anunció lo que todos queremos, que baje el costo de la energía eléctrica, pero lo hace con demagogia y oportunismo.
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que tuvo lugar en La Rural, Buenos Aires, acompañando a la Provincia de Entre Ríos en una de las vidrieras más importantes del sector turístico de América Latina.
La Feria Internacional de Turismo comenzó este sábado 27 en La Rural de Buenos Aires, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo que este año tiene como lema “Turismo y transformación sostenible”.
El gobernador Rogelio Frigerio visitó Puerto Yeruá donde recorrió la Planta Embotelladora de Agua Mineral y confirmó que la provincia invertirá en obras para rehabilitar el acceso a esa localidad. "No es una ruta provincial pero nos vamos a hacer cargo. Será una realidad después de muchísimos años", afirmó el mandatario.
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la nueva planta de alimentos para mascotas de Sagemüller en el parque industrial de Seguí, empresa que confirmó su adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Durante el recorrido, el mandatario anunció dos importantes medidas de alivio fiscal y financiamiento para el sector avícola.
Por impulso del Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, para capacitaciones, en esta oportunidad, el Director de Desarrollo Foresto-Industrial, Carlos Bachmann, junto con el Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Concordia, Giuliano Rossi, firmaron un convenio con la Escuela Técnica, representada por la Vicerrectora Nanci Ledesma, para formalizar un trabajo conjunto académico y de vinculación.
En el 4º piso del Centro Cívico de Concordia, las oficinas de CODESAL fueron sede de una reunión con intendentes y referentes de cultura y turismo de distintas localidades. El encuentro tuvo como propósito generar un ámbito de diálogo y planificación conjunta para fortalecer la actividad turística de la región.
Tal como lo había anticipado el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, el Bloque Peronista Concordia presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva 2025 – Tasa Comercial, que busca corregir los desajustes generados por la falta de actualización de las escalas y el incremento desmedido de la presión fiscal sobre los comercios de la ciudad.
El documento se encontraba roto y manchado, pero fue reconstruido.
