El Gobernador R Frigerio se refirio al potencial estratégico del Puerto Ibicuy

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo este sábado en la localidad de Ibicuy, donde recorrió las instalaciones del puerto y analizó las obras de infraestructura planificadas para fortalecer su capacidad operativa y promover el crecimiento productivo de la región.

Entre Rios20/10/2025pregonandopregonando
El mandatario estuvo acompañado por el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el presidente del Ente Portuario de Entre Ríos, Martín Anguiano; el presidente del Puerto Ibicuy, Matías Regalado, y legisladores nacionales y provinciales. 

 Durante la visita, el ministro Darío Schneider destacó la importancia de los puertos entrerrianos y sobre todo el de Ibicuy "ya que tiene calado natural, que debe ser mantenido, y es el que mayor potencialidad tiene para poder sacar la producción de los entrerrianos".

 En ese sentido, reconoció que actualmente la mayor parte de lo producido en la provincia y la Mesopotamia se exporta por puertos de provincias vecinas, y subrayó que "el gobernador, con buen criterio, está trabajando en esta materia porque nuestros puertos pueden aportar mucho para aprovechar este potencial de trabajo y crecimiento que tiene Entre Ríos".

 Schneider precisó que la provincia está trabajando para dotar a los puertos de infraestructura, y aseguró que para lograr el desarrollo "hay que abrir las puertas al sector privado". "Allí está la oportunidad de desarrollar todo este potencial, mientras que el Estado debe brindar las herramientas necesarias. Creo que este es el camino para llevar adelante una política de desarrollo integral de nuestra provincia, donde los puertos son fundamentales", confió el ministro.

 Por su parte, el presidente del Ente Portuario de Entre Ríos, Martín Anguiano, remarcó la relevancia del Puerto Ibicuy, "porque tiene la mayor perspectiva de proyección, ya que está ubicado en un punto estratégico de la región, con aguas profundas, y se posiciona como un puerto con enorme potencial".

 Por último, el presidente del Puerto Ibicuy, Matías Regalado, resaltó el valor del puerto y comentó que "en esa línea venimos desarrollando obras con fondos del Ente Portuario y con el acompañamiento de la Municipalidad de Ibicuy".

 Adelantó además que "en las próximas semanas se van a iniciar las remodelaciones y la puesta en valor de las oficinas, algo por lo que venimos trabajando durante todo este año. Y para el presupuesto 2026 presentamos el proyecto de puesta en valor del muelle continental y las zonas aledañas", detalló el presidente del puerto.

el lobo futbol

Torneo Regional BUEN ARRANQUE DEL LOBO

Edgardo Perafan/Despertar Etrerriano
deportes20/10/2025

Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos de Concordia, que justamente se enfrentaron este domingo pasado. En la cancha sintética de Nebel, Libertad le dio vuelta el resultado al local y terminó imponiéndose por 3 a 1 para cosechar los primeros tres puntos en la competencia nacional.

control

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial  INFORMA

Policia de Entre Rios
Policiales20/10/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

retamar forja

Los "auto representados"

Hugo Retamar
Entre Rios15/10/2025

La frustración y la profunda decepción social con la clase política actual tienen una causa visible: la baja participación electoral.

daniel cedro

Entre Ríos para todos: Cedro repudia la visión clasista de Benegas Lynch

pregonando
Entre Rios09/10/2025

El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, se refirió a las recientes declaraciones del candidato de La Libertad Avanza (LLA) Joaquín Benegas Lynch, quien en una actividad realizada en Concepción del Uruguay expresó: “Necesitamos que los entrerrianos de bien vayan a votar, porque del otro lado van a ir a votar todos”.

peaje

“ENTRE RIOS ENTRE PEAJES”.

José Couceiro
Entre Rios08/10/2025

El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.

codesal turismo

CODESAL estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo

CODESAL
Entre Rios03/10/2025

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, participó de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que tuvo lugar en La Rural, Buenos Aires, acompañando a la Provincia de Entre Ríos en una de las vidrieras más importantes del sector turístico de América Latina.

17 oct 2025 cem new (1)

17 de octubre Día de la Lealtad .... a quien???

ByN
Curiosidades18/10/2025

Desde aquel lejano 17 de octubre de 1945 hasta este 17 de 2025 han pasado 80 años, y todavía se lo recuerda con lealtad a Juan Domingo Perón, el por aquel entonces Coronel. Lo que se vivió este 17 de Octubre, -(fecha muy cara para los viejos y los verdaderos peronistas de Perón)- en el Cementerio Nuevo de Concordia, (allí se realizó como todos los años)-.

