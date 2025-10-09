Torneo Regional LIBERTAD Y NEBEL TIENEN RIVALES

Defensores de Nebel y Libertad estarán dentro de la Zona Litoral Sur. El último campeón de la Liga Concordiense de Fútbol integrará la Zona 5 junto a Defensores de Pronunciamiento (DEPRO) y 1° de Mayo de Chajarí en tanto que el «lobo» estará en la Zona 4 con Achirense, San Jorge de Villa Elisa y Lanús de Concepción del Uruguay.

En las últimas horas surgió la versión de que 1° de Mayo de Chajarí podría bajarse del torneo y por ende de ser así se deberá saber cómo quedaría finalmente la zona de Defensores de Nebel. Ambos equipos de nuestra ciudad tienen cuadros complicados, pero sin duda que habrá muy buena competencias y tendrán buenas chances.

Zona 4 – Cronograma de Partidos

1ra Fecha – 19/10/2025: San Jorge vs. Achirense y Lanús vs. Libertad.

2da Fecha – 02/11/2025: Libertad vs. San Jorge y Achirense vs. Lanús.

3ra Fecha – 09/11/2025: San Jorge vs. Lanús y Libertad vs. Achirense.

4ta Fecha – 16/11/2025: Achirense vs. San Jorge y Libertad vs. Lanús.

5ta Fecha – 23/11/2025: San Jorge vs. Libertad y Lanús vs. Achirense.

6ta Fecha – 30/11/2025: Lanús vs. San Jorge y Achirense vs. Libertad.

Zona 5 – Cronograma de Partidos

1ª Fecha – 19/10/2025: 1ro. de Mayo vs. DEPRO. Libre: Barrio Nebel

2ª Fecha – 02/11/2025: Barrio Nebel vs. 1ro. de Mayo. Libre: DEPRO

3ª Fecha – 09/11/2025: DEPRO vs. Barrio Nebel. Libre: 1ro. de Mayo

4ª Fecha – 16/11/2025: DEPRO vs. 1ro. de Mayo. Libre: Barrio Nebel

5ª Fecha – 23/11/2025: 1ro. de Mayo vs. Barrio Nebel. Libre: DEPRO

6ª Fecha – 30/11/2025: Barrio Nebel vs. DEPRO. Libre: 1ro. de Mayo