CODESAL informa nuevo llamado a solicitud de cotizaciones para concesión de cantinas

- Cantina Palmeritas

- Cantina Playa Los Médicos

- Cantina Playa Sol



Los interesados podrán comunicarse con el Área Contable de CODESAL para solicitar los pliegos y obtener más información, a través del correo electrónico: [email protected]

La apertura de sobres se realizará el 16 de octubre de 2025 a las 10:00 horas.

A través de esta convocatoria, CODESAL y el Gobierno de Entre Ríos continúan impulsando el desarrollo turístico del Lago de Salto Grande, promoviendo la participación de emprendedores locales y fortaleciendo la oferta de servicios en un entorno natural de gran atractivo para los visitantes durante todo el año.