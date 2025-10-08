Este sábado LA ÚLTIMA PARA EL MTB

Las instalaciones del Camping SIATRASAG (Sindicato Argentino Trabajadores de Salto Grande), en la curva camino a Las Palmeras, es el lugar elegido para que este sábado se ponga en marcha la última prueba del año que, como todos saben, se cerrará en su totalidad el 30 de noviembre con el clásico Desafío 248 a la altura ídem de la Autovía 14.

Esta carrera del sábado está comprendida dentro de la cuarta fecha de la temporada y está previsto que se ponga en marcha desde las 15 horas, sobre un circuito predominantemente de senderos, lugares técnicos de manejo y sectores de caminos rurales de la zona.

Desde la organización indicaron que las inscripciones estarán habilitadas hasta este viernes 10 de octubre a la hora 12. De esta manera, el corredor estará cubierto por la empresa aseguradora del acontecimiento. Se destaca que el día de la carrera no se realizarán inscripciones presenciales. La misma se podrá abonar de manera on-line por medio de depósito electrónico hasta dos días antes del evento. También se podrán realizar en efectivo al momento de recibir el Kit de Carrera. Las inscripciones se registran en www.encarrera.com.ar/mtb.

Al mismo tiempo, se informa que para acceder a la premiación final del campeonato se deberá haber participado en al menos en tres competencias de las cuatro con las que cuenta el Circuito Amigos del MTB. Si ha tomado parte de las cuatro fechas obtendrá puntaje total de las mismas sin ningún descarte. En caso de igualdad de puntos para definir el campeonato en las distintas categorías se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: más carreras ganadas, más carreras en segundo puesto, más carreras en tercer puesto o sorteo, en caso de igualar en todos los ítems. Cabe remarcar que el haber participado en dos competencias no entrará en la compulsa por el campeonato.