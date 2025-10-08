Un título para los chicos de Ferro

Con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones, los chicos obtuvieron el primer puesto de la Copa de Oro, disputada este sábado en la localidad de San José.

El conjunto juvenil de Ferrocarril arrancó su camino en Cuartos de Final, donde eliminó a Zaninetti de Concepción del Uruguay en dos sets corridos y sin mayores complicaciones.

En semifinales, y ya con sistema de juego al mejor de cinco sets, los Ferroviarios se impusieron 3-2 a Rivadavia de la Histórica, obteniendo así el pase a la final.

La definición del certamen se presentaba como una parada difícil, ya que enfrente se encontraba el sexteto local, que había finalizado en el primer puesto de la fase regular.

Sin embargo, Ferro se plantó de igual a igual y se quedó con un trabajoso triunfo, que pudo conseguir recién en el tie break.

El 3 a 2 final desató el merecido festejo de los chicos, que regresaron a Concordia con la Copa en la mano y un nuevo trofeo para las vitrinas de la institución.

La síntesis de los resultados que permitieron la consagración en la fecha final de la temporada es la siguiente:

Cuartos de Final

Ferrocarril 2 – Zaninetti (CdU) 0

(25-10 / 25-14)

Semifinal

Ferrocarril 3 – Rivadavia(CdU) 2

(25-23 / 25-16 / 23-25 / 31-33 / 15-11)

Final

San José 2 – Ferrocarril 3

(26-24 / 18-25 / 25-16 / 21-25 / 12-15)

El domingo, la Sub 14

Un día después, y también en la localidad de San José, se disputó la fase final del certamen correspondiente a la categoría Sub 14 de varones.

Con un balance positivo, que incluyó dos triunfos y una derrota, los chicos de Ferrocarril finalizaron en el tercer lugar de la competencia regional.

En el arranque de la jornada, el sexteto albiazul se impuso 2-0 a Basso Voley, obteniendo así el pase a semifinales.

En esta instancia, Ferro cayó 2-0 ante General Campos, que finalmente se quedaría con el título, por lo que debió finalizar la jornada protagonizando el juego por el tercer puesto.

Gracias a un triunfo ante Rivadavia de Concepción del Uruguay, que se alcanzó en el tie break, Ferrocarril alcanzó el último escalón del podio.