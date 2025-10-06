🍅🍠 JORNADA HORTÍCOLA 2025 ..El futuro es hoy: construyendo juntos la horticultura del mañana

Te puede interesar

Luciano Challio: “El pequeño y mediano productor siempre la ve pasar” FAA campo 06/10/2025 El Vicedirector del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, señaló que las retenciones cero duraron apenas tres días y afirmó que esa medida, solo benefició a exportadores y grandes acopiadores. “El productor, como en otros gobiernos, la vio pasar”, resumió.

La inversión en nutrición animal no se detiene Valor Carne campo 06/10/2025 Una industria líder sigue adelante con el desembolso de USD15 millones para construir de cero una planta de núcleos y premezclas. “La puesta en marcha nos permitirá triplicar la producción y brindar alimentos concentrados más seguros y competitivos al productor”, afirma Marcelo Vilosio, de Biofarma.

¿Quiénes serán los disertantes en CIVI 2025? MOTIVAR campo 03/10/2025 El Congreso Veterinario Internacional del Iguazú (CIVI) 2025 será el 3 y 4 de octubre. Expertos nacionales e internacionales abordarán temas de salud pública y enfermedades zoonóticas.

16 de octubre: Jornada a Campo del IPCVA en San Salvador, Entre Ríos FAA campo 03/10/2025 Bajo el slogan “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevará a cabo una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento La Lucrecia de San Salvador, Provincia de Entre Ríos (Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18 Km 190) el próximo jueves 16 de octubre de 2025.