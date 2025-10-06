PREGONANDO PREGONANDO

🍅🍠 JORNADA HORTÍCOLA 2025 ..El futuro es hoy: construyendo juntos la horticultura del mañana

Importante jornada horticola organizada por dos importantes instituciones de la Regio, AIANER y el INTA Concordia

🗓 Jueves 16 de octubre
🕑 8.30 a 15:30 h
📌 INTA Concordia
✍ Inscripción: https://bit.ly/46aP1uS

TEMÁTICAS
➡ La industria como motor del desarrollo hortícola de la región: caso Doña Pupa
➡ Experiencia local en el cultivo de tomate a campo para industria
➡ Manejo integrado de tomate para industria
➡ Cultivo de batata y costos
➡ Manejo eficiente de la fertirrigación en horticultura en cultivos de fruto y verduras de hoja

Muestras técnicas
✅Muestra estática de sembradora
✅Muestra dinámica de dron

Costo con almuerzo incluido: $ 7000

ORGANIZAN:    INTA y AIANER. 

